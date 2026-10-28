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Епски распад Партизана у Француској: Од +11 до пораза

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28.10.2026 22:18

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Епски распад Партизана у Француској: Од +11 до пораза
Фото: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

Кошаркаши Партизана гостовали су Асвелу у оквиру 8. кола Евролиге и уписали су пораз резултатом 82:75.

Имали су црно-бијели 11 поена предности у посљедњој четвртини, али нису издржали до краја.

Црно-бели дефинитивно имају за чиме да жале, дјеловало је све до неких шест минута до краја да држе ствари под контролом, а онда су потпуно стали у нападу и то им се обило о главу.

Најефикаснији у побједничком тиму били су Вотерс и Милс са по 14, Краудер са 13 и Боломбој са 12 поена. На другој страни истакли су се Хејс са 15 (8 ск) и Стивенс са 13 поена.

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Тагови :

КК Партизан

Евролига

кошарка

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