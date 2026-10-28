Руси открили када крећу преговори о Украјини

Аутор:АТВ редакција
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Трилатерални преговори о Украјини биће одржани након 4. новембра, а тачан датум биће одређен у најскорије вријеме, саопштио је помоћник предсједника Русије Јуриј Ушаков.
Он је навео да ће датум наставка преговора одредити ситуација, укључујући и стање на фронту.
Ушаков је рекао да још није одређено ко ће представљати Русију на преговорима у Абу Дабију.
Када је ријеч о преговарачима у име Европе, Ушаков каже да за сада нема говора о кандидатурама норвешког премијера Јонаса Стереа и предсједника Финске Александра Стуба.
"Засад о томе уопште нема говора и нико ништа не разматра, јер тренутно постоји договор о обнављању искључиво трилатералних консултација и то на нивоу представника Русије, Украјине и Сједињених Држава", рекао је Ушаков новинарима, одговарајући на питање да ли би Москва могла да размотри Стуба и Стереа као преговараче у име Европе.
Стуб и Стере јуче су иницирали телефонски разговор са предсједником Русије Владимиром Путином, а дански премијер Мете Фредериксен рекла је да то није усаглашено са осталим европским земљама, преноси "Спутњик".
Током разговора размијењена су мишљења о питањима рјешавања украјинске кризе, те је поздрављен договор о обнављању трилатералних преговора Русије, Украјине и САД у првој половини новембра у Абу Дабију.
Путин је раније на састанку са специјалним изаслаником предсједника САД Стивом Виткофом потврдио спремност Москве да обнови трилатералне преговоре о Украјини, преноси Срна.
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