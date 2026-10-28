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Болница у Бихаћу пред блокадом рачуна, угрожен рад

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28.10.2026 22:32

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Болница у Бихаћу пред блокадом рачуна, угрожен рад
Фото: Facebook/Kantonalna bolnica Dr. Irfan Ljubijankić

Кантоналној болници "Др. Ирфан Љубијанкић" у Бихаћу пријети блокада рачуна због дуга од два милиона марака по кредиту из 2008. године.

Рок за наплату истиче 31. октобра, а конкретно рјешење за дуг још није познато.

Проблем је разматрала и Влада Унско-санског кантона (УСК), која је закључила да не постоји правни основ за преузимање дуга болнице, уз поруку да управа мора подузети мјере за стабилизацију финансијског пословања.

"Болница мора ићи у одређене резове који се тичу самог њиховог финансијског пословања", изјавио је за БХРТ Самир Седић, секретар Министарства здравства, рада и социјалне политике УСК.

Као једна од могућности за рјешавање проблема спомиње се ребаланс кантоналног буџета, али није познато хоће ли потребна средства бити осигурана на вријеме.

Из синдиката упозоравају да би блокада рачуна могла угрозити свакодневни рад болнице, укључујући набавку лијекова и медицинског материјала, плаћање режијских трошкова и исплату плата запосленима.

"Болница неће моћи плаћати ни лијекове, материјал, одржавање опреме, струју, воду, гријање, храну за пацијенте ни плате радника. Ако се то деси, болница ће се затворити", рекао је Амир Дурић, предсједник Синдиката доктора медицине и стоматологије у овој установи.

Могућа блокада додатно би оптеретила болницу која се већ суочава с недостатком медицинског кадра и одласком љекара. У питању је кључна здравствена установа за хиљаде грађана Унско-санског кантона, због чега би финансијски проблеми могли имати директне посљедице по доступност здравствених услуга.

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Тагови :

болница

Бихаћ

Дугови

кредит

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