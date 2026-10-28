Logo

Зашто се Африка наоружава? Русија испоручила Етиопији прву групу борбених авиона Су-35

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
28.10.2026 22:26

Коментари:

0
Зашто се Африка наоружава? Русија испоручила Етиопији прву групу борбених авиона Су-35

Русија је испоручила Етиопији прву групу борбених авиона Су-35, изјавио је премијер Етиопије Абиј Ахмед Али.

„У складу са нашим претходним договором са руском владом, данас смо примили првих 12 ловаца Су-35 генерације 4 плус плус“, написао је он на платформи Икс, преноси „Интерфакс“.

Абиј је захвалио предсједнику Русије Владимиру Путину што се заложио да Етиопија добије авионе годину дана прије договореног рока.

Етиопски премијер оцијенио је да ће ти авиони омогућити његовој земљи да заузме водећу позицију међу државама подсахарске Африке и ојача свој суверенитет.

Он је додао да ће Етиопији бити испоручене и четири батерије противваздушног ракетног система С-400.

Руска државна компанија за извоз наоружања „Рособоронекспорт“ раније данас саопштила је да је етиопским ваздухопловним снагама испоручила авионе Су-35.

Генерални директор компаније Александар Михејев рекао је да је ријеч о једној од најбољих платформи која се показала у борбеним условима и у дејствима у којима је било потребно суочавање са противваздушном одбраном и системима за електронско ратовање.

„Овај комплекс је потребан Оружаним снагама Етиопије у данашњој ситуацији“, рекао је Михејев.

Како је наведено, презентација авиона етиопским корисницима одржана је у Жуковском код Москве.

Према званичним подацима, Су-35 је модернизовани, вишенамјенски ловац генерације 4 плус плус, са високим степеном маневарских способности.

Према подацима компаније „Сухој“, у авиону су примијењене технологије пете генерације које му омогућавају предност у односу на ловце исте класе, преноси Танјуг.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Русија

Етиопија

авион

Su-35

Коментари (0)

Више из рубрике

Хакерски напад у Белгији: Грађанима продужавају рокове за пријаву пореза

Свијет

Хакерски напад у Белгији: Грађанима продужавају рокове за пријаву пореза

2 ч

0
Предсједница Европске комисије Урсула фон дер Лајен говори током конференције за медије у сједишту ЕУ у Бриселу, сриједа, 15. априла 2026. године.

Свијет

Европска унија одустала од Канаде

2 ч

0
Носач авиона Абрахам Линколн

Свијет

Процјена Пентагона: Колико је Америку коштао рат са Ираном?

3 ч

0
Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп састао се данас у Бијелој кући са израелским премијером Бењамином Нетанијахуом, непосредно након што је завршио разговор са украјинским предсједником Владимиром Зеленским.

Свијет

Трамп: Нетанјаху у врло добром положају

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

01

Руси открили када крећу преговори о Украјини

22

45

Монструозно! Дјевојчица (10) се пожалила на бол у стомаку, испоставило се да је трудна

22

37

Управни одбор РТС: Ево ко ће бити в. д. директора, а ко главни уредник Информативног програма

22

32

Болница у Бихаћу пред блокадом рачуна, угрожен рад

22

26

Зашто се Африка наоружава? Русија испоручила Етиопији прву групу борбених авиона Су-35

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима