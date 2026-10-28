Зашто се Африка наоружава? Русија испоручила Етиопији прву групу борбених авиона Су-35

Аутор:АТВ редакција
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Русија је испоручила Етиопији прву групу борбених авиона Су-35, изјавио је премијер Етиопије Абиј Ахмед Али.
„У складу са нашим претходним договором са руском владом, данас смо примили првих 12 ловаца Су-35 генерације 4 плус плус“, написао је он на платформи Икс, преноси „Интерфакс“.
Абиј је захвалио предсједнику Русије Владимиру Путину што се заложио да Етиопија добије авионе годину дана прије договореног рока.
Ethiopia🇪🇹 receives first batch of 12 "SU-35" fighter jets from the 4++ generation and 4 "S-400" Air defense batteries from Russia https://t.co/yyMraIeVwA— Brian (@_Briankorir) October 28, 2026
Етиопски премијер оцијенио је да ће ти авиони омогућити његовој земљи да заузме водећу позицију међу државама подсахарске Африке и ојача свој суверенитет.
Он је додао да ће Етиопији бити испоручене и четири батерије противваздушног ракетног система С-400.
Руска државна компанија за извоз наоружања „Рособоронекспорт“ раније данас саопштила је да је етиопским ваздухопловним снагама испоручила авионе Су-35.
Генерални директор компаније Александар Михејев рекао је да је ријеч о једној од најбољих платформи која се показала у борбеним условима и у дејствима у којима је било потребно суочавање са противваздушном одбраном и системима за електронско ратовање.
„Овај комплекс је потребан Оружаним снагама Етиопије у данашњој ситуацији“, рекао је Михејев.
Како је наведено, презентација авиона етиопским корисницима одржана је у Жуковском код Москве.
Према званичним подацима, Су-35 је модернизовани, вишенамјенски ловац генерације 4 плус плус, са високим степеном маневарских способности.
Према подацима компаније „Сухој“, у авиону су примијењене технологије пете генерације које му омогућавају предност у односу на ловце исте класе, преноси Танјуг.
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