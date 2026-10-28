Трамп: Нетанјаху у врло добром положају

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је данас да вјерује да израелски премијер Бењамин Нетанјаху у врло добром положају након првобитне забринутости у вези са резултатима избора.
Трамп је рекао да вјерује да Нетанјаху врло добро стоји.
"Он је сада у веома добром положају", рекао је Трамп за портал "Аксиос", а преноси Срна.
Нешто раније је Централна изборна комисија Израела објавила податке да, на основу 85,6 одсто пребројаних гласова, владајућа коалиција на челу са Нетанјахуовом странком Ликуд води на изборима.
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