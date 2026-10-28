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Трамп: Нетанјаху у врло добром положају

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28.10.2026 21:18

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Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп састао се данас у Бијелој кући са израелским премијером Бењамином Нетанијахуом, непосредно након што је завршио разговор са украјинским предсједником Владимиром Зеленским.
Фото: AP Photo/Alex Brandon, File / Tanjug

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је данас да вјерује да израелски премијер Бењамин Нетанјаху у врло добром положају након првобитне забринутости у вези са резултатима избора.

Трамп је рекао да вјерује да Нетанјаху врло добро стоји.

"Он је сада у веома добром положају", рекао је Трамп за портал "Аксиос", а преноси Срна.

Нешто раније је Централна изборна комисија Израела објавила податке да, на основу 85,6 одсто пребројаних гласова, владајућа коалиција на челу са Нетанјахуовом странком Ликуд води на изборима.

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Тагови :

Доналд Трамп

Бењамин Нетанјаху

Израел

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