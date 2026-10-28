Аутор:АТВ редакција
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Двојица дјечака, старости осам и 14 година, пронађена су уплакана на планинској стази у Пољској, након што их је мајка оставила саме и наставила успон према врху планине.
Несвакидашњи случај догодио се на планинском масиву Бјешчади, на подручју Букове Бердо, гдје су планинарски водичи током излета чули дјечји плач и вриску.
Како је саопштио огранак Пољског туристичко-планинарског друштва (ПТТК) из Жешова, водичи су на раскрсници планинарских стаза у близини мјеста Мучне затекли двојицу браће који су били видно узнемирени.
Дјечаци су испричали да су са мајком кренули на планинарење, али да у једном тренутку више нису жељели да наставе успон.
Мајка је, међутим, одлучила да сама крене према врху, до којег је било потребно још око сат времена хода. Дјеци је рекла да је сачекају 15 минута.
Пошто је прошло знатно више времена, а мајка се није враћала, дјечаци су се уплашили. Млађи брат се у једном тренутку удаљио са стазе и покушао сам да се спусти низ планину, преноси Радио Сарајево.
Планинарски водичи су помогли дјечацима и успјели да их смире, а након отприлике 15 минута појавила се и њихова мајка.
Водичи су је упозорили да је остављање малољетне дјеце без надзора у планини изузетно опасно, посебно због густе магле која је тог дана отежавала видљивост.
Жена је, међутим, одговорила да је отишла „само накратко“, правдајући свој поступак тиме што су је дјеца спријечила да оствари планирани циљ.
Према ријечима једног од водича, мајка у почетку није показивала кајање због свог поступка. Извинила се тек када јој је указано да би остављање дјеце у таквим околностима могло да има и правне посљедице.
Случај је изазвао бројне реакције на друштвеним мрежама, гдје су многи осудили поступак мајке и затражили да се о свему обавијесте полиција и надлежне службе за заштиту дјеце.
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