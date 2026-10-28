Оштре поруке из Ликуда: Арапске странке украле изборе, полиција и Шин Бет да реагују

Аутор:АТВ редакција
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Изборе у Израелу украле су арапске странке које подржавају тероризам и уништење јеврејске државе, навела је Ликуд, странка израелског премијера Бењамина Нетанјахуа.
Како наводе из Ликуда, они траже истрагу полиције и Шин Бета.
"Изборе у Израелу украле су арапске странке које подржавају тероризам и уништење јеврејске државе“, наводи се у саопштењу.
Ликуд тврди да је било подмићивања, пријетњи, насиља, фалсификовања и употребе забрањеног софтвера за мобилизацију бирача. Они су најавили да ће полицији, Шин Бету и изборној комисији предати стотине свједочења и доказа са бирачких мјеста у арапским мјестима. Међу њима су, како тврди, хиљаде коверти са новцем и гласачким листићима странке Раам.
"Странка Ликуд доставља полицији, Шин Бету и Централној изборној комисији стотине свједочења и доказа о крађи избора на бројним арапским бирачким мјестима — хиљаде коверти са готовином и листићима странке Раам, пријетње и насиље над члановима бирачких одбора, вишеструко гласање иза паравана, гласање са двоструким идентитетима, неслагања између броја коверти и броја бирача, употребу забрањеног софтвера за мобилизацију бирача и друго.
הליכוד:
הבחירות במדינת ישראל נגנבו על ידי מפלגות ערביות שתומכות בטרור ובחיסול המדינה היהודית באמצעות עבירות פליליות חמורות של שוחד, איומים, אלימות, זיופים ושימוש בתוכנות אסורות להמרצת מצביעים.
מפלגת הליכוד מעבירה למשטרה, לשב״כ ולוועדת הבחירות מאות עדויות וראיות על גניבת בחירות בקלפיות ערביות רבות- אלפי מעטפות עם כסף מזומן ופתקי רע״ם, איומים ואלימות כלפי חברי הקלפי, ריבוי מצביעים מאחורי הפרגוד, הצבעות בזהות כפולה, פערים בין מספר המעטפות למספר המצביעים, שימוש בתוכנות המרצה אסורות ועוד.
אנו דורשים מהמשטרה ומהשב״כ חקירה יסודית בגין גניבת הבחירות על ידי המפלגות הערביות ומיצוי הדין עם העבריינים.
אנו דורשים מוועדת הבחירות התייחסות מיידית לחקירת העבירות הפליליות הללו שפגעו באופן קיצוני בטוהר הבחירות בישראל ובתוצאות הבחירות.
זו פגיעה חמורה בדמוקרטיה הישראלית ובזכות הבחירה של אזרחי ישראל. גופי האכיפה מוכרחים לפעול ביד קשה ובאופן מיידי.— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 28, 2026
Захтијевамо од полиције и Шин Бета темељну истрагу о крађи избора од стране арапских странака и потпуно кривично гоњење починилаца.
Захтијевамо од Централне изборне комисије да одмах реагује и истражи ова кривична дјела, која су озбиљно нарушила интегритет избора у Израелу и изборне резултате", наводе у саопштењу.
Централна изборна комисија потврдила је да је примила жалбу Ликуда и да ће је испитати у оквиру редовне провјере након избора.
Према подацима Централне изборне комисије, са 93 одсто бирачких мјеста и 85,6 одсто пребројаних гласова, Нетанјахуов блок десних и вјерских странака има 53 мандата. То је осам мање од 61 мандата потребног за већину у Кнесету, који има 120 посланика. Блок бившег начелника Генералштаба Гадија Ајзенкота има 48 мандата, а арапске странке 19: Заједничка листа 12 и Раам седам.
Ликуд је најјача странка са 26 мандата, а Ајзенкотова странка Јашар има 21. Демократе Јаира Голана имају осам, а Јизраел Бејтену Авигдора Либермана седам мандата.
Резултати се још могу промијенити. Комисија процјењује да је предато између 430.000 и 480.000 гласачких листића у двоструким ковертама, углавном од војника, полицајаца и дипломата. Ти гласови вриједе око 12 мандата. Потпуни резултати очекују се сутра послијеподне, а коначни званични резултати 4. новембра.
Предсједник Исак Херцог позвао је странке да избјегну нове изборе и да у коалиционе преговоре уђу отвореног ума.
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