Logo

Оштре поруке из Ликуда: Арапске странке украле изборе, полиција и Шин Бет да реагују

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
28.10.2026 18:05

Коментари:

1
Бењамин Нетанјаху
Фото: Tanjug/AP Photo/David Goldman

Изборе у Израелу украле су арапске странке које подржавају тероризам и уништење јеврејске државе, навела је Ликуд, странка израелског премијера Бењамина Нетанјахуа.

Како наводе из Ликуда, они траже истрагу полиције и Шин Бета.

"Изборе у Израелу украле су арапске странке које подржавају тероризам и уништење јеврејске државе“, наводи се у саопштењу.

Ликуд тврди да је било подмићивања, пријетњи, насиља, фалсификовања и употребе забрањеног софтвера за мобилизацију бирача. Они су најавили да ће полицији, Шин Бету и изборној комисији предати стотине свједочења и доказа са бирачких мјеста у арапским мјестима. Међу њима су, како тврди, хиљаде коверти са новцем и гласачким листићима странке Раам.

"Странка Ликуд доставља полицији, Шин Бету и Централној изборној комисији стотине свједочења и доказа о крађи избора на бројним арапским бирачким мјестима — хиљаде коверти са готовином и листићима странке Раам, пријетње и насиље над члановима бирачких одбора, вишеструко гласање иза паравана, гласање са двоструким идентитетима, неслагања између броја коверти и броја бирача, употребу забрањеног софтвера за мобилизацију бирача и друго.

Захтијевамо од полиције и Шин Бета темељну истрагу о крађи избора од стране арапских странака и потпуно кривично гоњење починилаца.

Захтијевамо од Централне изборне комисије да одмах реагује и истражи ова кривична дјела, која су озбиљно нарушила интегритет избора у Израелу и изборне резултате", наводе у саопштењу.

Комисија ће испитати жалбу

Централна изборна комисија потврдила је да је примила жалбу Ликуда и да ће је испитати у оквиру редовне провјере након избора.

Ниједан блок нема 61 мандат

Према подацима Централне изборне комисије, са 93 одсто бирачких мјеста и 85,6 одсто пребројаних гласова, Нетанјахуов блок десних и вјерских странака има 53 мандата. То је осам мање од 61 мандата потребног за већину у Кнесету, који има 120 посланика. Блок бившег начелника Генералштаба Гадија Ајзенкота има 48 мандата, а арапске странке 19: Заједничка листа 12 и Раам седам.

Ликуд је најјача странка са 26 мандата, а Ајзенкотова странка Јашар има 21. Демократе Јаира Голана имају осам, а Јизраел Бејтену Авигдора Либермана седам мандата.

Резултати се још могу промијенити. Комисија процјењује да је предато између 430.000 и 480.000 гласачких листића у двоструким ковертама, углавном од војника, полицајаца и дипломата. Ти гласови вриједе око 12 мандата. Потпуни резултати очекују се сутра послијеподне, а коначни званични резултати 4. новембра.

Предсједник Исак Херцог позвао је странке да избјегну нове изборе и да у коалиционе преговоре уђу отвореног ума.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бењамин Нетанјаху

избори

Израел

Arapi

Коментари (1)

Прочитајте више

Делегација Српске у Израелу

Свијет

Додик честитао Нетанјахуу: Српска стоји уз Израел, данас, сутра и увијек

4 ч

5
Отац пријавио нестанак Дарија Николића, а он извршио терористички напад: Ликвидиран у Београду

Србија

Отац пријавио нестанак Дарија Николића, а он извршио терористички напад: Ликвидиран у Београду

5 ч

0
Бењамин Нетанјаху

Свијет

Арапи тврде да их Нетанјаху зове у Владу

9 ч

1
Предсједник СНСД-а Милорад Додик

Република Српска

Додик о нападу на амбасаду: Заједнички непријатељи Јевреја и Срба никада не мирују

11 ч

18

Више из рубрике

Здравствени радник улази у центар за лијечење пацијената обољелих од еболе у Бенију, у провинцији Сјеверни Киву, на истоку Конга, у суботу, 26. септембра 2026. године.

Свијет

Европа шаље стручњаке у Африку, ебола измиче контроли?

3 ч

0
Порука из Русије: Европљани неће учествовати у преговорима о Украјини, могу доћи ако купе карте

Свијет

Порука из Русије: Европљани неће учествовати у преговорима о Украјини, могу доћи ако купе карте

3 ч

1
Међу погинулима у језивој несрећи и бивша министарка

Свијет

Међу погинулима у језивој несрећи и бивша министарка

3 ч

0
Три поморска дрона погодила грчки брод у Црном мору, посада евакуисана

Свијет

Три поморска дрона погодила грчки брод у Црном мору, посада евакуисана

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

09

УЖИВО: Битно, 28.10.2026.

20

58

Кристијано Роналдо је најбоља Златна лопта свих времена!

20

40

Ухапшен директор Гимназије у Новом Саду Радивоје П. Стојковић

20

39

Мићин за АТВ: Сваки терористички напад је напад на државу

20

35

ФИБА Лига шампиона: Важна побједа кошаркаша Игокее у походу на топ 16

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима