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Мања Грчић поднијела оставку на функцију генералног директора РТС-а

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28.10.2026 18:33

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Мања Грчић поднијела оставку на функцију генералног директора РТС-а
Фото: Printscreen/Youtube

Мања Грчић поднела је оставку на функцију генералне директорке Радио-телевизије Србије (РТС), сазнајте Телеграф.

Одлуку је поднијела данас, 28. октобра, око 17.30 часова, након разматрања актуелних околности у којима јавни сервис послује, уз оцјену да је за институцију најважније да се обезбиједи несметан наставак рада.

У оставци је навела да очекује од Управног одбора да у оквиру својих законских овлашћења правовремено предузме неопходне кораке како би се осигурао континуитет руковођења и спровела примопредаја дужности у складу са законом.

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Грчић је поручила и да ће пружити сву потребну помоћ током тог процеса, како би примопредаја протекла уредно и без негативних посљедица по функционисање РТС-а.

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До њене одлуке долази након што су поједини запослени на РТС-у, као и кандидати Студентске листе, затражили њену смјену. Међу захтјевима нашли су се и одласци других чланова руководства, као и уредника Информативног програма.

(Телеграф)

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Тагови :

Мања Грчић

оставка

РТС

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