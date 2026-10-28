Мања Грчић поднијела оставку на функцију генералног директора РТС-а

Аутор:АТВ редакција
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Мања Грчић поднела је оставку на функцију генералне директорке Радио-телевизије Србије (РТС), сазнајте Телеграф.
Одлуку је поднијела данас, 28. октобра, око 17.30 часова, након разматрања актуелних околности у којима јавни сервис послује, уз оцјену да је за институцију најважније да се обезбиједи несметан наставак рада.
У оставци је навела да очекује од Управног одбора да у оквиру својих законских овлашћења правовремено предузме неопходне кораке како би се осигурао континуитет руковођења и спровела примопредаја дужности у складу са законом.
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Грчић је поручила и да ће пружити сву потребну помоћ током тог процеса, како би примопредаја протекла уредно и без негативних посљедица по функционисање РТС-а.
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До њене одлуке долази након што су поједини запослени на РТС-у, као и кандидати Студентске листе, затражили њену смјену. Међу захтјевима нашли су се и одласци других чланова руководства, као и уредника Информативног програма.
(Телеграф)
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