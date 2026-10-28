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Студентска листа добила још један мандат: Огласио се члан РИК-а

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28.10.2026 15:58

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Присталице Студентске листе на улицама Београда, Новог Сада, Ниша и других градова славе побједу на ванредним парламентарним изборима, након што је носилац листе "Александар Вучић-Уједињена Србија" Александар Вучић изјавио да је "Уједињена Србија" изгубила на данашњим ванредним парламентарним изборима и да је победила Студентска листа
Фото: Tanjug/AP Photo/ Amir Hamzić

Члан Републичке изборне комисије (РИК) Иван Шебек изјавио је данас за ФоНет да је, према тренутној обради података из иностранства, Студентска листа добила још један мандат и сада их има 141, док је листа Српске напредне странке изгубила један мандат и има 103, додавши да се понављање избора очекује на око 50 бирачких мјеста.

Шебек је навео да је остало да се обради још пет до шест записника из иностранства, међу којима је и записник са бирачког мјеста у Чикагу, које је означио као највеће бирачко мјесто, у оцјену да записници који се чекају не би требало да промене однос снага.

Према његовим ријечима, понављање избора очекује се на око 50 од приближно 8.300 бирачких мјеста у Србији, али да то не би требало значајно да пролонгира објављивање коначних изборних резултата.

Наводећи да се за поновно гласање именује нови бирачки одбор, Шебек је рекао да локална изборна комисија именује нови бирачки одбор за спровођење поновног гласања, као и да је могуће да у бирачком одбору буду ангажовани и људи из других градова, што омогућава избор чланова који ће савјесно и правилно спровести гласање.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Избори у Србији

Избори у Србији 2026

Студентска листа

Александар Вучић

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