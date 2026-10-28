Студентска листа добила још један мандат: Огласио се члан РИК-а

Аутор:АТВ редакција
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Члан Републичке изборне комисије (РИК) Иван Шебек изјавио је данас за ФоНет да је, према тренутној обради података из иностранства, Студентска листа добила још један мандат и сада их има 141, док је листа Српске напредне странке изгубила један мандат и има 103, додавши да се понављање избора очекује на око 50 бирачких мјеста.
Шебек је навео да је остало да се обради још пет до шест записника из иностранства, међу којима је и записник са бирачког мјеста у Чикагу, које је означио као највеће бирачко мјесто, у оцјену да записници који се чекају не би требало да промене однос снага.
Према његовим ријечима, понављање избора очекује се на око 50 од приближно 8.300 бирачких мјеста у Србији, али да то не би требало значајно да пролонгира објављивање коначних изборних резултата.
Наводећи да се за поновно гласање именује нови бирачки одбор, Шебек је рекао да локална изборна комисија именује нови бирачки одбор за спровођење поновног гласања, као и да је могуће да у бирачком одбору буду ангажовани и људи из других градова, што омогућава избор чланова који ће савјесно и правилно спровести гласање.
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