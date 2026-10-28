Кина не попушта Мбапеу: Реал се поново извинио, али забрана преноса остаје

Аутор:АТВ редакција
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Кинеска државна медијска групација ЦМГ одбила је објашњење Реал Мадрида поводом изјава Килијана Мбапеа о Мао Цедунгу и одлучила да настави бојкот утакмица у којима наступа француски фудбалер.
Мадридски клуб је у сриједу поново упутио извињење кинеској јавности, покушавајући да смири ситуацију која је настала након Мбапеових коментара о некадашњем кинеском лидеру.
Међутим, кинеска страна није прихватила објашњење да је ријеч о личном ставу фудбалера који није имао намјеру никога да увриједи.
Из ЦМГ-а су саопштили да Мбапеове изјаве сматрају неприхватљивим, наглашавајући да су његове ријечи повриједиле кинески народ.
"Сматрамо да су Мбапеове нечувене изјаве повриједиле кинески народ, прешле границу и изашле из оквира слободе говора", наведено је у саопштењу.
Кинеска медијска групација сматра да одговорност за поступке француског нападача сноси и Реал Мадрид, због чега је одбацила раније објашњење шпанског клуба.
"Мбапе је играч Реал Мадрида и клуб сноси значајну одговорност. Зато не прихватамо објашњење Реал Мадрида да Мбапе никада није намјерно вријеђао и да играчи имају право да изражавају лична мишљења. Не прихватамо ни став Реал Мадрида", поручили су из ЦМГ-а.
Након овакве реакције, Реал је упутио ново извињење, истичући да клуб поштује Кину, њену историју и културу, као и бројне навијаче које има у тој земљи.
"Реал Мадрид жели да упути извињење кинеском народу због било какве непријатности коју су могле изазвати недавне ријечи нашег играча Килијана Мбапеа. Наш клуб дубоко поштује Кину, њену историју, културу и грађане, као и милионе кинеских навијача који осјећају наклоност и дивљење према Реал Мадриду", саопштено је из клуба.
Спор је почео након што је Мбапе, говорећи о монтажи на интернету на којој је његово лице постављено на лик налик Мао Цедунгу, некадашњег кинеског лидера назвао диктатором.
Француски репрезентативац се након тога извинио, признавши да је његов коментар био непромишљен и да је њиме повриједио бројне људе.
Ипак, извињење није било довољно да се избјегну посљедице, које су се одразиле и на Мбапеове спонзорске уговоре.
Кинески произвођач пића Донгпенг и мљекарска компанија Менгниу прекинули су сарадњу с нападачем Реал Мадрида.
Истовремено, кинеска државна телевизија ЦЦТВ (CCTV) обуставила је преносе утакмица Ла Лиге и мечева у којима наступа Мбапе, док су рекламе с његовим ликом уклоњене.
Упркос извињењима француског фудбалера, Реал Мадрида и руководства Ла Лиге, кинеска страна за сада не одустаје од својих мјера.
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