Драгана Божић о Регионалном самиту трговине: "Такав спој одавно није виђен"

Аутор:АТВ редакција
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У Бањалуци је свечано отворен Други Регионални самит трговине, догађај који окупља лидере бизниса, креаторе политика и иноваторе Балкана с циљем обликовања будућности трговине и регионалне сарадње.
Самит ће током два дана окупити привреднике, представнике институција и стручњаке из региона, уз пет панела, три предавања и прилике за разговоре из којих могу настати нова партнерства.
Економија
Отворен Други Регионални самит трговине у Бањалуци
"Дан је био невјероватан. Данас смо превазишли сами себе. Било је 500 људи који су видјели како то у Бањалуци може изгледати свјетски. Самит је понудио неколико панела и предавања, а оно што ме је одушевило јесте да су се на једном мјесту спојиле институције Републике Српске, и привредници и доносиоци одлука и људи који желе да нешто чују. Такав спој одавно није виђен", каже Драгана Божић, директор Регионалног самита трговине.
Република Српска
Додик: Потребно је да јачамо нашу трговину
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