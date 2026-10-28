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Драгана Божић о Регионалном самиту трговине: "Такав спој одавно није виђен"

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28.10.2026 20:26

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Драгана Божић о Регионалном самиту трговине: "Такав спој одавно није виђен"
Фото: АТВ

У Бањалуци је свечано отворен Други Регионални самит трговине, догађај који окупља лидере бизниса, креаторе политика и иноваторе Балкана с циљем обликовања будућности трговине и регионалне сарадње.

Самит ће током два дана окупити привреднике, представнике институција и стручњаке из региона, уз пет панела, три предавања и прилике за разговоре из којих могу настати нова партнерства.

Други Регионални самит трговине у Бањалуци

Економија

Отворен Други Регионални самит трговине у Бањалуци

"Дан је био невјероватан. Данас смо превазишли сами себе. Било је 500 људи који су видјели како то у Бањалуци може изгледати свјетски. Самит је понудио неколико панела и предавања, а оно што ме је одушевило јесте да су се на једном мјесту спојиле институције Републике Српске, и привредници и доносиоци одлука и људи који желе да нешто чују. Такав спој одавно није виђен", каже Драгана Божић, директор Регионалног самита трговине.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Потребно је да јачамо нашу трговину

Сви детаљи у видеу:

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Тагови :

Регионални самит трговине 2026

Бањалука

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