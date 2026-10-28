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Цијена гаса највиша у протеклих четири године

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28.10.2026 17:26

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Гасовод
Фото: Jakub Pabis/Pexels

Цијене гаса у Европи порасле су на износ већи од 100 евра по мегават часу први пут у протеклих четири године усљед бојазни од обновљених удара Америка на Иран и могућег хладног таласа на Старом континенту, пише британски "Фајненшел тајмс".

Цијена холандског природног гаса за испоруку у новембру порасла је за 2,9 одсто на 100,30 евра по мегават часу. Овај износ посљедњи пут достигнут је у децембру 2022. године током енергетске кризе у Европи.

Амерички предсједник Доналд Трамп сугерисао је да би Америка могла да обнови нападе на Иран након избора за Конгрес 3. новембра, што је повећало могућност за нова ограничења доставе гаса са Блиског истока.

Извори америчког "Волстрит журнала" рекли су да је Вашингтон поручио неколицини држава у Персијском заливу да буду спремне за кратку, али интензивну војну кампању након избора за Конгрес.

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Тагови :

Гасовод

поскупљење

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