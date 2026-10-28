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СДА ће тражити мјесто предсједника Владе

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28.10.2026 20:04

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СДА Бакир
Фото: ATV

Потпредсједник СДА и будући посланик у Народној скупштини Републике Српске Един Рамић рекао је да СДА у ФБиХ очекује позицију предсједника Владе и да су јој природни партнери ДФ и СБИХ од којих очекују да прихвате лидерску улогу СДА.

Рамић је за БХРТ навео да је СДА опредијељена за формирање власти, од кантоналног до нивоа БиХ, са странкама које су у претходном периоду биле у опозицији странкама Тројке (СДП, НиП, НС).

Према његовим ријечима, разговори на кантоналном нивоу већ су интензивирани док ће се за више нивое вјероватно чекати конституисање домова народа у ФБиХ и Републици Српској.

Рамић је навео да СДА у преговорима о формирању власти у Федерацији БиХ очекује премијерску позицију, док ће се о распод‌јели министарстава разговарати с потенцијалним коалиционим партнерима.

"Нећемо дозволити себи да немамо контролу над неким кључним ресорима", поручио је.

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Подијели:

Тагови :

Един Рамић

СДА

Влада ФБиХ

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