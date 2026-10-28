СДА ће тражити мјесто предсједника Владе

Аутор:АТВ редакција
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Потпредсједник СДА и будући посланик у Народној скупштини Републике Српске Един Рамић рекао је да СДА у ФБиХ очекује позицију предсједника Владе и да су јој природни партнери ДФ и СБИХ од којих очекују да прихвате лидерску улогу СДА.
Рамић је за БХРТ навео да је СДА опредијељена за формирање власти, од кантоналног до нивоа БиХ, са странкама које су у претходном периоду биле у опозицији странкама Тројке (СДП, НиП, НС).
Према његовим ријечима, разговори на кантоналном нивоу већ су интензивирани док ће се за више нивое вјероватно чекати конституисање домова народа у ФБиХ и Републици Српској.
Рамић је навео да СДА у преговорима о формирању власти у Федерацији БиХ очекује премијерску позицију, док ће се о расподјели министарстава разговарати с потенцијалним коалиционим партнерима.
"Нећемо дозволити себи да немамо контролу над неким кључним ресорима", поручио је.
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