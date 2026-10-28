Кристијано Роналдо је најбоља Златна лопта свих времена!

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Један од најбољих фудбалера свих времена, Кристијано Роналдо, добио је награду за најбољу Златну лопту у историји - БОАТ, одлучено је гласањем навијача на сајту.
Послије гласања за најбољег играча свијета за 2026. годину, гдје је награду добио Хари Кејн, фудбалер Бајерна из Минхена и капитен репрезентације Енглеске, додељена је награда за најбољу "Златну лопту" у историји.
Овдје су бирани сви добитници Златне лопте од када се додјељује ово најважније индивидуално признање.
Роналдо је укупно пет пута освојио Златну лопту, а она коју је освојио 2008. године, када је играо за Манчестер јунајтед, са којим је освојио Лигу шампиона те године и имао невјероватну сезону, послије које је прешао у Реал Мадрид у највећем трансферу свих времена у то вријеме, првом који је премашио 100.000.000 евра.
Друго место је заузео Лионел Меси са Златном лоптом 2012. године.
Колико су Роналдо и Меси доминантни у односу на остале фудбалере у историји, показује то да су они заузели првих 12 мјеста, свако за различиту сезону.
Први фудбалер и освајач Златне лопте који је на листи, а да није Роналдо или Меси, јесте Роналдо назарио, који је на 13. мјесту за 2002. годину. Потом су ту и Кевин Киген на 1979. године, Јохан Кројф 1974, Мишел Платини 1984, Франц Бекенбауер 1976...
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
21
09
20
58
20
40
20
39
20
35
Тренутно на програму