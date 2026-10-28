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Мићин за АТВ: Сваки терористички напад је напад на државу

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28.10.2026 20:39

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Мићин за АТВ: Сваки терористички напад је напад на државу
Фото: АТВ

Након терористичког напада у Београду, Министарство унутрашњих послова Републике Српске предузима појачане мјере безбједности с циљем очувања јавног реда и мира, заштите грађана и превенције евентуалних безбједносних пријетњи на подручју Републике Српске.

Појачане мјере безбједности обухватају подручја у близини објеката под посебном заштитом, као и објеката повезаних са Државом Израел на територији Републике Српске.

Да ли је тероризам и даље главна безбједносна пријетња?

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Тагови :

Терористички напад

Београд

Саша Мићин

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