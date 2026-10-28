Мићин за АТВ: Сваки терористички напад је напад на државу

Аутор:АТВ редакција
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Након терористичког напада у Београду, Министарство унутрашњих послова Републике Српске предузима појачане мјере безбједности с циљем очувања јавног реда и мира, заштите грађана и превенције евентуалних безбједносних пријетњи на подручју Републике Српске.
Појачане мјере безбједности обухватају подручја у близини објеката под посебном заштитом, као и објеката повезаних са Државом Израел на територији Републике Српске.
Да ли је тероризам и даље главна безбједносна пријетња?
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