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Стевандић након пријетећих порука: Српска мора да буде будна

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28.10.2026 15:28

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Предсједник Народне скупштине Републике Српске
Фото: ATV

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић изјавио је Срни да Српска мора да буде будна, након пријетеће поруке са позивом на џихад која је данас стигла у парламент.

"Одмах смо укључили надлежне институције Републике Српске и МУП Републике Српске ће урадити свој посао. Сви се осјећамо безбједно и заштићено, с обзиром на то да је ово једна у низу пријетећих порука", рекао је Стевандић.

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Стевандић указује да је овдје очигледна инспирација џихадом и "Исламском државом" и да овакве поруке показују да Република Српска мора остати будна.

Он је рекао да онај ко је упутио овакву поруку сигурно није душевно стабилна особа, али да и такви људи који се баве тероризмом могу да изврше терористичке акте.

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Стевандић указује да се у пријетњи позива на клање хришћана и њихове дјеце ради, како се то наводи, заштите права оних који су "принчеви ислама".

"Не вјерујем да постоји и један рационалан човјек код Бошњака или бошњачких политичара који ово неће осудити и који ће се са тим сложити, али треба провјерити на основу чега људи долазе на такве идеје", каже Стевандић.

Пријетеће поруке са позивом на џихад, на сакаћење крштене дјеце и ликвидацију крштених грађана, стигле су данас на адресу писарнице Народне скупштине Републике Српске.

НСРС

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Народној скупштини Републике Српске упућене пријетеће поруке

Аутор који се представља као припадник "џихада у БиХ" позива да се све потребно обезбиједи за, како наводи, "функционисање џихада у граду Приједору и читавој исламској БиХ".

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Тагови :

Ненад Стевандић

Народна скупштина Републике Српске

МУП Републике Српске

Коментари (3)

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