Стевандић након пријетећих порука: Српска мора да буде будна

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић изјавио је Срни да Српска мора да буде будна, након пријетеће поруке са позивом на џихад која је данас стигла у парламент.
"Одмах смо укључили надлежне институције Републике Српске и МУП Републике Српске ће урадити свој посао. Сви се осјећамо безбједно и заштићено, с обзиром на то да је ово једна у низу пријетећих порука", рекао је Стевандић.
Република Српска
МУП Српске о пријетећим порукама које су стигле у Народну скупштину
Стевандић указује да је овдје очигледна инспирација џихадом и "Исламском државом" и да овакве поруке показују да Република Српска мора остати будна.
Он је рекао да онај ко је упутио овакву поруку сигурно није душевно стабилна особа, али да и такви људи који се баве тероризмом могу да изврше терористичке акте.
Република Српска
Шта пише у пријетњи која је стигла у Народну скупштину: Неопходна ликвидација свих крштених
Стевандић указује да се у пријетњи позива на клање хришћана и њихове дјеце ради, како се то наводи, заштите права оних који су "принчеви ислама".
"Не вјерујем да постоји и један рационалан човјек код Бошњака или бошњачких политичара који ово неће осудити и који ће се са тим сложити, али треба провјерити на основу чега људи долазе на такве идеје", каже Стевандић.
Пријетеће поруке са позивом на џихад, на сакаћење крштене дјеце и ликвидацију крштених грађана, стигле су данас на адресу писарнице Народне скупштине Републике Српске.
Република Српска
Народној скупштини Републике Српске упућене пријетеће поруке
Аутор који се представља као припадник "џихада у БиХ" позива да се све потребно обезбиједи за, како наводи, "функционисање џихада у граду Приједору и читавој исламској БиХ".
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