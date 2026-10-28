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Апел грађанима Приједора: Останите смирени и не ширите непровјерене информације

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28.10.2026 16:12

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Апел грађанима Приједора: Останите смирени и не ширите непровјерене информације
Фото: АТВ

Градска управа Приједор позвала је грађане да остану смирени након што је Народној скупштини Републике Српске упућена пријетећа порука са позивом на џихад у којој се помињу Приједор и поједина лица, истичући да надлежни органи интензивно раде на идентификацији лица које је упутило ову поруку и утврђивању свих околности.

Из Градске управе су саопштили да су упознати са садржајем пријетеће поруке и да су у сталном контакту са Министарством унутрашњих послова Републике Српске.

Позвали су грађане да не шире непровјерене информације и дезинформације, преноси Срна.

Полиција РС

Република Српска

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"Овакве поруке свакако изазивају забринутост, али нема потребе за ширењем панике и доношењем закључака прије него што надлежне институције утврде све чињенице", наводи се у саопштењу.

Из Градске управе Приједор истичу да ће остати у сталном контакту са МУП-ом Српске и пратити развој ситуације, те да ће јавност бити благовремено обавијештена о свим информацијама у вези са овим случајем чим оне буду званично потврђене.

НСРС

Република Српска

Народној скупштини Републике Српске упућене пријетеће поруке

Пријетеће поруке са позивом на џихад, на сакаћење крштене дјеце и ликвидацију крштених грађана, стигле су данас на адресу писарнице Народне скупштине Републике Српске.

Аутор који се представља као припадник "џихада у БиХ" позива да се све потребно обезбиједи за, како наводи, "функционисање џихада у граду Приједору и читавој исламској БиХ".

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Приједор

пријетње

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