Хитно потребна крв за тешко повријеђеног дјечака (15): Ево гдје се може донирати

Аутор:АТВ редакција
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На друштвеним мрежама Сарајлије дијеле апел за донирање крви тешко повријеђеном дјечаку од 15 година.
Према информацијама, за дјечака је потребна крвна група 0 негативна (0-).
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У апелу се наводи да је 15-годишњи дјечак, перспективни спортиста, тешко повријеђен у несрећи која се десила у петак, 23. октобра.
"Изгубио је руку, животно је угрожен и хитно му је потребна крв", наводи се у апелу.
У апелу се позива да особе са 0- крвном групом учине добро дјело.
"Тешко је прихватити да за дијете од петнаест година пишемо: животно угрожен. Ако можете помоћи, молим вас, будите међу онима који ће данас учинити добро дијело и помоћи да дјечак сљедећи рођендан дочека жив", наводи се.
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Крв се може донирати у Заводу за трансфузијску медицину ФБиХ, на адреси Чекалуша 86, Сарајево.
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