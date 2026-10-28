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Хитно потребна крв за тешко повријеђеног дјечака (15): Ево гдје се може донирати

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28.10.2026 14:30

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Хитно потребна крв за тешко повријеђеног дјечака (15): Ево гдје се може донирати
Фото: АТВ

На друштвеним мрежама Сарајлије дијеле апел за донирање крви тешко повријеђеном дјечаку од 15 година.

Према информацијама, за дјечака је потребна крвна група 0 негативна (0-).

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У апелу се наводи да је 15-годишњи дјечак, перспективни спортиста, тешко повријеђен у несрећи која се десила у петак, 23. октобра.

"Изгубио је руку, животно је угрожен и хитно му је потребна крв", наводи се у апелу.

У апелу се позива да особе са 0- крвном групом учине добро дјело.

"Тешко је прихватити да за дијете од петнаест година пишемо: животно угрожен. Ако можете помоћи, молим вас, будите међу онима који ће данас учинити добро дијело и помоћи да дјечак сљедећи рођендан дочека жив", наводи се.

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Крв се може донирати у Заводу за трансфузијску медицину ФБиХ, на адреси Чекалуша 86, Сарајево.

(ЦрнаХроника)

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Тагови :

Сарајево

повријеђен дјечак

донирање крви

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