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Држављанин БиХ погинуо на градилишту у Хрватској

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28.10.2026 15:21

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Грађевински радници са заштитним шлемовима на активном градилишту са заштитним оградама.
Фото: pexels/Boris Hamer

У паду с крова зграде у Карловцу јутрос је смртно страдао 48-годишњи држављанин Босне и Херцеговине, саопштила је Полицијска управа карловачка.

Несрећа се догодила око 9.40, током извођења грађевинских радова на згради у градској четврти Лушчић.

На мјесту догађаја полицијски службеници и замјеник жупанијског државног адвоката у Карловцу обављају увиђај, којем присуствују и инспектори надлежних служби Државног инспектората.

Слиједи даљњи рад на утврђивању свих околности догађаја који су довели до смрти радника.

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Тагови :

Хрватска

Држављанин БиХ

погибија

градилиште

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