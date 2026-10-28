Држављанин БиХ погинуо на градилишту у Хрватској

Аутор:АТВ редакција
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У паду с крова зграде у Карловцу јутрос је смртно страдао 48-годишњи држављанин Босне и Херцеговине, саопштила је Полицијска управа карловачка.
Несрећа се догодила око 9.40, током извођења грађевинских радова на згради у градској четврти Лушчић.
На мјесту догађаја полицијски службеници и замјеник жупанијског државног адвоката у Карловцу обављају увиђај, којем присуствују и инспектори надлежних служби Државног инспектората.
Слиједи даљњи рад на утврђивању свих околности догађаја који су довели до смрти радника.
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