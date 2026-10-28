Инспекција три сата контролисала познати локал "Гурман"

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Инспекција у Црној Гори контролисала је, након захтјева за затварањем, популарни угоститељски објекат "Гурман", али након три сата преговора је напустила локал.
Туристичка инспекција ипак је дошла у угоститељски објекта "Гурман", након што се инспектори нису појавили у претходно најављеном термину, али према ријечима извршног директора Еуропетрола Мирана Гашаја, није успјела да затвори локал ни након три сата преговора са власником "Гурмана" Ранком Радуловићем и његовим адвокатом Ранком Радоњићем.
БиХ
Данас сједница Савјета министара, ево шта је дневном реду
Како је "Побједа" сазнала, инспектори су отишли након што је адвокат Радоњић изнио аргументе закупца.
Гашај, међутим, тврди да је Туристичка инспекција била затворила локал и да је након тога поступак трајао око три сата након чега је, како истиче, инспекција промијенила одлуку и папир о затварању је уклоњен. Без званичног одговора инспекције, међутим, није могуће утврдити која је мјера спроведена и какав је њен исход.
Нејасноће
Званично објашњење Туристичке инспекције о предузетим мјерама, њиховом правном основу и статусу објекта након контроле није достављено. Због супротстављених изјава није могуће поуздано утврдити да ли је затварање спроведено, да ли је поступак обустављен или је инспекција предузела другу мјеру.
Долазак туристичких инспектора нова је околност у вишемјесечном спору између Еуропетрола и закупца простора у којем послује "Гурман". Спор се односи на наставак коришћења локала након истека уговора, услове за обављање угоститељске дјелатности и радно вријеме објекта.
Свијет
Вашингтон: Могућ нови напад на Иран након избора
Према ранијем писању "Побједе", уговор о закупу истекао је 27. маја 2026. године. Еуропетрол тврди да је закупца благовремено обавијестио да због планираног реновирања објекта неће моћи да настави закупни однос, као и да му је оставио два рока за предају простора.
Гашај је казао да се закупац, упркос обавјештењима и истеку уговора, није иселио, због чега је компанија затражила поступање надлежних органа.
"Све је то пратила инспекција, али се закупац на крају није иселио. Тражили смо помоћ од инспекције и Пореске управе", рекао је Гашај.
Тврди и да су са случајем упознати Министарство туризма Црне Горе и министар Милутин Буторовић, којем су се закуподавци обратили као координатору инспекцијских служби.
Радуловић, међутим, сматра да спор треба да буде ријешен пред судовима. У ранијем разговору казао је да су аргументе изнијели у судским поступцима и да не жели да детаљније коментарише предмете док су у току, јер сматра да би медијска иступања могла да створе притисак и утичу на њихов исход.
Сцена
Емина Јаховић доживјела шок: Пјевачица остала без свега, пропала фирма
Поручио је да ће користити права која му закон даје и да ће сарађивати са инспекцијом.
Власник "Гурмана" тврди да локал послује законито и да је у том простору 13 година. Казао је да је на ту локацију дошао на позив представника компаније и да је од простора који је, према његовим ријечима, раније био непознат, направио препознатљив градски угоститељски објекат.
Пракса Европског суда
Радуловић се позвао и на праксу Европског суда за људска права, тврдећи да се клијентела коју је "Гурман" стекао током дугогодишњег рада може сматрати имовином.
"И у том праву имамо праксу Европског суда", казао је.
То је правни аргумент на који се закупац позива у одбрани својих интереса, док о његовој примјењивости на конкретан спор одлучују надлежни органи и судови.
Поред спора о закупу, Еуропетрол и закупац разилазе се и у вези с радом "Гурмана" током ноћи.
Гашај је казао да компанији не одговара да локал ради 24 часа, посебно због дешавања у касним сатима. Тврди да долази до туча и ометања пословања, као и да Еуропетрол тешко налази запослене за ноћне смјене.
"Долазе пијани и дрогирани људи, буде туча и ремети се посао. Покушали смо да ангажујемо обезбјеђење, али то није рјешење. Не желимо ноћни рад и желимо што брже исељење", рекао је Гашај.
Он је раније изнио и оптужбу да су у објекту коришћене особе са инвалидитетом и старије особе како би се спријечило печаћење. Радуловић је такве наводе негирао.
"Не стоји да доводим особе са инвалидитетом да бих било шта спријечио”, казао је власник "Гурмана".
Гашајеви наводи о инцидентима и спречавању поступања инспекције представљају његове тврдње. У достављеном материјалу нема званичних налаза надлежних органа којима би они били потврђени.
Закуподавци су се 16. октобра обратили министру Милутину Буторовићу, као координатору инспекцијских служби, тражећи хитан и координисан надзор над "Гурманом" и печаћење објекта.
У допису тврде да је Главни град укинуо одобрење за обављање угоститељске дјелатности и одбио жалбу компаније РИВА Р ДОО, док је уговор о закупу истекао 27. маја.
Наводе да је Туристичка инспекција раније као разлог за непоступање истицала да локал има важеће одобрење за рад, али да је, према њиховим тврдњама, та околност у међувремену промијењена.
Закуподавци тврде и да "Гурман" наставља да ради 24 часа дневно, противно одлуци о радном времену Главног града. У допису наводе да је Пореска управа раније изрицала казне и забране рада због кршења пореских прописа, а упозоравају и на окупљања у касним ноћним сатима у кругу бензинске станице.
Како су навели у обраћању Буторовићу, надлежном министарству су прије више мјесеци пријавили почетак радова на реновирању цијелог објекта, али због наставка рада локала несу у могућности да их започну.
Од министра су затражили да координише поступање инспекција и да их писаним путем обавијести о предузетим мјерама.
Побједа је раније објавила да власник простора оспорава основ по којем "Гурман" ради 24 часа и износи тврдње о неизвршеној пореској мјери печаћења. Наводи о укидању одобрења, пореским мјерама и кршењу одлуке о радном времену у достављеном материјалу нијесу поткријепљени одлукама надлежних органа, па се не могу представљати као неспорно утврђене чињенице.
Првобитно најављено печаћење није спроведено у најављеном термину јер инспектори тада несу дошли. У изјавама саговорника несу наведени разлози њиховог недоласка.
Инспекција је потом ипак обавила контролу, али су након њеног одласка остале двије различите верзије догађаја: Еуропетрол тврди да је локал затворен, док Радуловић каже да није запечаћен и да су инспектори отишли након разговора са његовим адвокатом.
Отворена су питања коју је мјеру Туристичка инспекција изрекла, да ли је она извршена и да ли "Гурман" након надзора може да настави рад.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
11
54
11
53
11
53
11
49
11
47
Тренутно на програму