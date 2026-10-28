Вашингтон: Могућ нови напад на Иран након избора

Аутор:АТВ редакција
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САД су упозориле неколико земаља Персијског залива на могућност "кратке, али интензивне војне кампање против Ирана" након избора у Америчком конгресу 3. новембра, јавља "Вол стрит џурнал", позивајући се на неименоване изворе.
Према писању листа, Пентагон је већ евакуисао америчке војнике из база на Блиском истоку које би могле бити у опасности и започео обнављање залиха муниције, а за даље акције спремни су амерички бомбардери и ловци, пренио је ТАСС.
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Лист истиче да предсједник САД Доналд Трамп још није донио коначну одлуку о наставку војних операција, али да нагиње ка томе да нареди напад на Иран већих размјера након избора.
(Срна)
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