Аутор:АТВ редакција
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У Индонезији поново еруптира вулкан који је изазвао смртоносни цунами 2018. године.
Ерупција вулкана Анак Кракатау изазвала је цунами у којем је живот изгубило више од 400 људи, док је на стотине повријеђено.
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