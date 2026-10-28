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Поново еруптира вулкан који је изазвао смртоносни цунами

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28.10.2026 09:33

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На овој фотографији снимљеној дроном, коју је објавила Геолошка агенција (Badan Geologi) при индонежанском Министарству енергетике и минералних ресурса, види се како вулкан Анак Кракатау у мореузу Сунда у Индонезији избацује вулкански дим, у суботу, 5. септембра 2026. године.
Фото: Badan Geologi via AP/Tanjug

У Индонезији поново еруптира вулкан који је изазвао смртоносни цунами 2018. године.

Ерупција вулкана Анак Кракатау изазвала је цунами у којем је живот изгубило више од 400 људи, док је на стотине повријеђено.

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Тагови :

вулкан

Индонезија

цунами

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