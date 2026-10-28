Језиве сцене у Индији: Циклон Арнаб изазвао хаос и обуставио летове

Аутор:АТВ редакција
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Циклон Арнаб успорио је данас кретање уз источну обалу Индије, а више од 180.000 људи евакуисано је из држава Андра Прадеш и Одиша.
Индијски метеоролошки завод класификовао је Арнаб као веома јаку циклонску олују, трећу највишу категорију на својој скали, пренио је Ројтерс.
Циклон је почео да стиже до копна раније него што се очекивало, али је његов центар остао изнад Бенгалског залива, док се спољни дио олује помјерио ка обали.
Прогнозирани су вјетрови брзине од 115 до 125 километара на час, са ударима до 140 километара на час, као и олујни талас од једног до 1,5 метара изнад уобичајеног нивоа плиме, који би могао да поплави ниска подручја Андра Прадеша.
Због олује су прекинути снабдијевање електричном енергијом и поједини саобраћајни правци, ишчупано је дрвеће, а поједине школе су затворене.
Cyclone Arnab continues its landfall process along the Andhra Pradesh coast, bringing severe cyclonic storm conditions, heavy rainfall, and strong winds, prompting rescue operations. Cyclone remains 'practically stationary' along Andhra coast.
#AndhraPradesh #CycloneArnabUpdate https://t.co/oYwLqio1py— Lokmat Times Nagpur (@LokmatTimes_ngp) October 28, 2026
Операције на три аеродрома у Андра Прадешу су обустављене, док су поједини жељезнички и авионски поласци отказани.
Власти Непала упозориле су туристе да не одлазе у подручја на великим надморским висинама због могућих обилних падавина, сњежних олуја и лавина у Хималајима.
Бенгалски залив је једно од главних подручја формирања тропских циклона који погађају источну обалу Индије. Суперциклон који је погодио Одишу у октобру 1999. године усмртио је скоро 10.000 људи, преноси Танјуг.
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