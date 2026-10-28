Како олакшати пеглање одјеће помоћу алуминијске фолије?

Аутор:АТВ редакција
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Пеглање је за многе један од најзаморнијих кућних послова, нарочито када се набори на одјећи тешко исправљају чак и након неколико прелазака пеглом.
Међутим, постоји једноставан трик који може знатно да олакша овај задатак, а све што вам је потребно јесте алуминијумска фолија коју већина људи већ има у кухињи.
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Примјена овог трика веома је једноставна. Испод навлаке даске за пеглање поставите раван слој алуминијумске фолије, а затим навлаку вратите на своје мјесто. Током пеглања фолија може да одбија део топлоте назад ка тканини, што у одређеним условима доприноси лакшем уклањању набора и може да убрза цијели поступак.
Овај трик може бити нарочито користан при пеглању већих комада веша, као што су постељина, столњаци и памучне кошуље, јер њихово равнање често захтијева више времена и стрпљења.
Ипак, резултати зависе од врсте тканине и начина пеглања, па не треба очекивати да ће алуминијумска фолија у потпуности замијенити пеглање или уклонити потребу за преласком пеглом преко одјеће.
Прије него што испробате овај трик, провјерите упутства произвођача даске за пеглање и пегле како бисте били сигурни да је овакав начин употребе одговарајући. Алуминијумску фолију поставите пажљиво, тако да не дође у контакт са електричним дијеловима уређаја или другим компонентама које нису намијењене додиру са њом.
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Веома је важно да температуру пегле увијек ускладите са врстом материјала и да не користите већу топлоту од оне коју тканина може да поднесе. Посебно обратите пажњу на осјетљиве материјале, којима је потребна додатна њега без обзира на технику пеглања.
Овај једноставан трик може вам помоћи да лакше обављате свакодневне кућне послове, али његови резултати могу се разликовати у зависности од врсте тканине. Да бисте додатно скратили вријеме пеглања, препоручује се да веш извадите из машине чим се прање заврши, добро га протресете и уредно раширите прије него што почнете са пеглањем.
(НајЖена)
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