Logo

Поскупљују цигарете у БиХ, ово су нове цијене

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
28.10.2026 09:48

Коментари:

0
цигарета
Фото: pexels/Basil MK

Управни одбор Управе за индиректно опорезивање (УО УИО) Босне и Херцеговине је на електронској сједници усвојио Одлуку о утврђивању специфичне и минималне акцизе на цигарете и духан за пушење у 2027. години.

Како је саопштено из Управе за индиректно опорезивање БиХ (УИО), од 1. јануара 2027. године минимална акциза на цигарете износиће 197,50 КМ за 1.000 комада, односно 3,95 КМ за паковање од 20 цигарета.

У поређењу с текућом годином, када минимална акциза износи 188,50 КМ за 1.000 комада, односно 3,77 КМ по паковању, ријеч је о повећању од 18 фенинга по кутији.

Специфична акциза остаје непромијењена и износи 1,65 КМ за паковање од 20 цигарета.

Када је ријеч о духану за пушење, акциза ће износити 80 посто минималне акцизе на цигарете, односно 158 КМ по килограму.

Свиња, прасе

Економија

Свињокољ почиње: Шта је исплативије, товљеник или месо у комадима

Одлука ће бити доступна на званичној интернетској страници УИО БиХ, гд‌је ће произвођачи и дистрибутери моћи пронаћи детаљне информације о својим обавезама, као и роковима за достављање пописних листи о залихама и евентуалном утврђивању нових малопродајних цијена, пише Ослобођење.

Управни одбор УИО БиХ донио је и одлуку о висини стопе компензаторне камате за период од 1. јула до 31. децембра 2026. године. Ова стопа остаје непромијењена и износи 12 посто.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

цигарете

поскупљење

УИО БиХ

Цијене

Коментари (0)

Више из рубрике

Свиња, прасе

Економија

Свињокољ почиње: Шта је исплативије, товљеник или месо у комадима

4 ч

1
Регионални самит трговине други пут у Бањалуци у Банском двору

Економија

Бањалука: Све спремно други Регионални самит трговине

15 ч

1
аутобус сједишта вожња путници

Економија

Нови удар на џепове: Поскупио међуградски превоз из Бањалуке

1 д

0
Ауто-пут

Економија

Сутра отварања нових 20 километара ауто-пута у БиХ

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

54

Додик: ЕУ препрека развоју, БиХ највећи проблем Републике Српске

11

53

Нови детаљи напада у Београду: Нападач депортован из Њемачке

11

53

Министарство поручило привредницима: Рок је до суботе

11

49

Инстаграм постаје нови Јутјуб: Стиже велика промјена за друштвене мреже

11

47

У Источном Сарајеву и даље редукције воде: ''Сад нема ко да ми полије да се умијем''

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима