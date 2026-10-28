Поскупљују цигарете у БиХ, ово су нове цијене

Аутор:АТВ редакција
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Управни одбор Управе за индиректно опорезивање (УО УИО) Босне и Херцеговине је на електронској сједници усвојио Одлуку о утврђивању специфичне и минималне акцизе на цигарете и духан за пушење у 2027. години.
Како је саопштено из Управе за индиректно опорезивање БиХ (УИО), од 1. јануара 2027. године минимална акциза на цигарете износиће 197,50 КМ за 1.000 комада, односно 3,95 КМ за паковање од 20 цигарета.
У поређењу с текућом годином, када минимална акциза износи 188,50 КМ за 1.000 комада, односно 3,77 КМ по паковању, ријеч је о повећању од 18 фенинга по кутији.
Специфична акциза остаје непромијењена и износи 1,65 КМ за паковање од 20 цигарета.
Када је ријеч о духану за пушење, акциза ће износити 80 посто минималне акцизе на цигарете, односно 158 КМ по килограму.
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Одлука ће бити доступна на званичној интернетској страници УИО БиХ, гдје ће произвођачи и дистрибутери моћи пронаћи детаљне информације о својим обавезама, као и роковима за достављање пописних листи о залихама и евентуалном утврђивању нових малопродајних цијена, пише Ослобођење.
Управни одбор УИО БиХ донио је и одлуку о висини стопе компензаторне камате за период од 1. јула до 31. децембра 2026. године. Ова стопа остаје непромијењена и износи 12 посто.
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