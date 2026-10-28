Извор:
АТВ
У новом издању емисије „Без плана” говоримо о земљотресу који је промијенио Бањалуку, и који и данас отвара питање: „Шта ако се понови?”
Бањалучки земљотрес био је тренутак који је заувијек промијенио град, његов изглед и будућност. Осим разарања, донио је и снажну поруку солидарности, а сјећање на тај догађај и данас отвара питања о томе колико смо научили из прошлости и колико смо спремни за оно што би се могло поновити.
Како данас изгледа Бањалука, град који је након земљотреса добио ново лице и израстао у највећи и најнасељенији град Републике Српске?
Колико познајемо ризике у којима живимо и да ли су безбједност и отпорност на земљотресе заиста приоритет у урбанистичком планирању и градњи?
Утиче ли цијена квадрата на отпорност од степена Рихтера и Меркалија?
Између емоција, сјећања и солидарности с једне, те урбане стварности и одговорности за будућност града с друге стране, остаје кључно питање: „Да ли смо из земљотреса који је промијенио Бањалуку научили довољно да бисмо данас били спремнији?”
Емисију уређује и води Предраг Ћурковић.
„Без плана” вечерас у 20 часова и 30 минута.
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