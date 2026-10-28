У судару два воза повријеђено више особа

Аутор:АТВ редакција
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Велики број људи повријеђен је у судару два воза у централном дијелу Шпаније, објавио је лист "Паис", позивајући се на изјаве очевидаца.
Судар се догодио између градова Лос Јебенес и Урда у Толеду, нешто послије 9.00 часова по локалном времену.
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Очевици су рекли да је много људи повређено и да су у судару учествовала и два аутомобила.
Позивајући се на жељезничког операратера "Адиф", Ројтерс јавља да су се сударила два брза воза која повезују Мадрид са Андалузијом.
"Адиф" је објавио на "Иксу" да је жељезнички саобраћај на линији Мадрид-Андалузија обустављен након судара.
На лицу мјеста су бројне медицинске екипе. Два вагона наводно су искочила из шина и пала низ насип.
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У судару су учествовали брзи воз "АВЕ" који је кренуо из Мадрида ка Севиљи и воз "Ирио" који је путовао у супротном смјеру.
(Срна)
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