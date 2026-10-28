Пријетио комуналном полицајцу, па му возилом прешао преко стопала

Аутор:АТВ редакција
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Мушкарац Н.О. из Градачца ухапшен је због сумње да је пријетио комуналном полицајцу у Модричи, коме је након тога возилом прешао преко стопала.
У ПУ Добој наводе да је Н.О. ухапшен због сумње да је починио кривично дјело напад на службено лице у вршењу службене дужности.
”Полицијској станици Модрича пријављено је да је непознато лице упућивало пријетње комуналном полицајцу док је предузимао службене радње у општини Модрича. Након тога је, управљајући возилом, прешао преко стопала полицајца који је том приликом задобио тјелесне повреде”, саопштила је ПУ Добој.
Оперативним радом на терену осумњичени је идентификован, пронађен и ухапшен. О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој, а рад на документовању наведеног кривичног дјела је у току.
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