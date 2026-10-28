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Пријетио комуналном полицајцу, па му возилом прешао преко стопала

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28.10.2026 09:53

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Пријетио комуналном полицајцу, па му возилом прешао преко стопала
Фото: АТВ

Мушкарац Н.О. из Градачца ухапшен је због сумње да је пријетио комуналном полицајцу у Модричи, коме је након тога возилом прешао преко стопала.

У ПУ Добој наводе да је Н.О. ухапшен због сумње да је починио кривично дјело напад на службено лице у вршењу службене дужности.

”Полицијској станици Модрича пријављено је да је непознато лице упућивало пријетње комуналном полицајцу док је предузимао службене радње у општини Модрича. Након тога је, управљајући возилом, прешао преко стопала полицајца који је том приликом задобио тјелесне повреде”, саопштила је ПУ Добој.

Оперативним радом на терену осумњичени је идентификован, пронађен и ухапшен. О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој, а рад на документовању наведеног кривичног дјела је у току.

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Тагови :

напад на полицију

Модрича

хапшење

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