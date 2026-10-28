Број жртава у Шпанији порастао на 64

Аутор:АТВ редакција
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Број жртава у жељезничкој несрећи у Шпанији порастао је на 64, јавља Ројтерс.
У стравичном судару два воза у Урди у провинцији Толедо, на прузи Мадрид-Севиља било је више од 540 путника.
"У возу број 6076 компаније Ирио било је 146 путника и једна беба, а у возу број 2080 397 путника", рекла је она у интервјуу за телевизију РТВЕ.
Несрећа се догодила нешто послије девет часова између градова Лос Хебенес и Урда, у провинцији Толедо, пренио је Паис.
Брзи воз компаније АВЕ сударио се са возом компаније Ирио који је био заустављен на прузи, према изворима из служби за хитне случајеве 112. Први показатељи указују на то да је воз компаније АВЕ можда ударио отпозади у воз компаније Ирио, што је довело до исклизнућа два вагона воза Ирио из шина.
Ренфе је известио да је жељезнички саобраћај између Мадрида, Сијудад Реала и Андалузије обустављен. Влада је отказала свој дневни ред за данас. Конкретно, несрећа се догодила између Море, Оргаза и Урде, на километру 118, између воза компаније Ренфе и другог воза компаније Ирио, који су покривали руту између Мадрида и Севиље.
Судар два воза од позади догодио се у 8.54 јутрос, јавио је 112. Регионална влада Кастиље-Ла Манче активирала је Територијални план за ванредне ситуације Кастиље-Ла Манче (Платецам) у 9.15 часова.
Портпарол Жељезничког синдиката, Рафаел Ескудеро, изјавио је да је жељезничка несрећа која се догодила рано јутрос "веома чудна".
У разговору за Антену 3, он је истакао да у том подручју нема комерцијалног стајалишта, да се саобраћај прати у реалном времену, а да воз такође има информације у реалном времену о стању пруге и, уколико постоји препрека, попут другог воза, зауставио би се. Према првим информацијама, у судару су учествовали воз Ренфе АВЕ, који је кренуо из Мадрида ка Севиљи, и воз компаније Ирио, који је саобраћао у супротном смеру. Воз Ренфе претходно је успорио и зауставио се на неколико минута због проблема у жељезничком саобраћају, преноси Танјуг.
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