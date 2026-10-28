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Вавринка завршио каријеру

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28.10.2026 11:38

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Вавринка завршио каријеру
Фото: Tanjug / AP / Thibault Camus

Швајцарски тенисер Стан Вавринка (41) опростио се од професионалног тениса поразом пред домаћом публиком у Базелу. Освајач три гренд слем титуле изгубио је од Чеха Јиржија Лехечке 5:7, 6:7 (2), чиме је ставио тачку на каријеру дугу 24 године.

Вавринка је још прошле године најавио повлачење на крају сезоне 2026, а за последњи наступ изабрао је турнир у домовини.

"Током читаве каријере желио сам само да пружим све од себе, да се борим за сваки поен и да немам за чим да жалим. То сам дуговао себи, противницима, турнирима и навијачима. Послије више од 20 година могу да одем без кајања", поручио је Вавринка.

Швајцарац је први гренд слем трофеј освојио 2014. на Аустралијском опену, побједом против Рафаела Надала у финалу. Потом је савладао Новака Ђоковића у борби за титулу на Ролан Гаросу 2015. и Ју-Ес опену 2016.

Током каријере освојио је 16 АТП титула, а најбољи пласман остварио је 2014, кад је био трећи тенисер свијета. Са Роџером Федерером освојио је олимпијско злато у дублу у Пекингу 2008, док је шест година касније био дио репрезентације која је Швајцарској донела први трофеј Дејвис купа, пише Журнал.

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Тагови :

Стен Вавринка

тенис

тенисер

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