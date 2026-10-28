Акција ”Black Peak": Заплијењена два килограма дроге и оружје

Аутор:АТВ редакција
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Полиција је јутрос у акцији ”Black Peak” у сарајевском насељу Горица пронашла килограм марихуане, те укупно килограм кокаина и хероина, као и одређену количину оружја и муниције.
Претреси у овом насељу на подручју општине Центар и даље трају, а још није познато колико ће особа бити ухапшено, пише Кликс.
Акцију спроводе службеници Управе полиције МУП-а Кантона Сарајево под надзором поступајућег тужиоца Кантоналног тужилаштва у Сарајеву.
Оперативна акција је усмјерена на разбијање организоване криминалне мреже која се доводи у везу с неовлаштеним прометом опојних дрога и оружја.
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