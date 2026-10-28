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Акција ”Black Peak": Заплијењена два килограма дроге и оружје

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28.10.2026 12:28

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МУП Кантона Сарајево
Фото: МУП КС

Полиција је јутрос у акцији ”Black Peak” у сарајевском насељу Горица пронашла килограм марихуане, те укупно килограм кокаина и хероина, као и одређену количину оружја и муниције.

Претреси у овом насељу на подручју општине Центар и даље трају, а још није познато колико ће особа бити ухапшено, пише Кликс.

Акцију спроводе службеници Управе полиције МУП-а Кантона Сарајево под надзором поступајућег тужиоца Кантоналног тужилаштва у Сарајеву.

Оперативна акција је усмјерена на разбијање организоване криминалне мреже која се доводи у везу с неовлаштеним прометом опојних дрога и оружја.

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Тагови :

хапшење

трговина дрогом

Сарајево

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