Пијани возач изазвао карамбол аутомобилом и тешко повриједио дијете (8)

Аутор:АТВ редакција
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Припадници Министарства унутрашњих послова у Нишу, по налогу Основног јавног тужилаштва у Нишу, ухапсили су И. П. (40) из овог града због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело тешко дјело против безбједности јавног саобраћаја.
Он се сумњичи да је јуче на путу Ниш–Дољевац, управљајући "фолксвагеном" у којем се возио осмогодишњи дјечак који није био везан сигурносним појасом, ударио такође у "фолксваген" којим је управљала тридесетосмогодишња жена. И. П. је, како је утврђено, возио са 3,66 промила алкохола у организму, док је на аутомобилу истекла регистрациона наљепница.
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Осмогодишњи дјечак је са тешким тјелесним повредама задржан на лијечењу у Универзитетско-клиничком центру Ниш, док је тридесетосмогодишњакиња задобила лаке тјелесне повреде.
Осумњиченом је, по налогу Основног јавног тужилаштва, одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен надлежном тужиоцу.
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