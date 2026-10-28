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Вирус хара међу дјецом: Педијатар упозорава на забуну међу родитељима

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28.10.2026 12:44

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доктор љекар медицина
Фото: Pexel/ Pavel Danilyuk

Мучнина, малаксалост, главобоља, бол у мишићима и зглобовима, као и бол у стомаку који пролази након столице, а затим се поново јавља, најчешћи су симптоми вируса који тренутно хара Србијом, објашњава педијатар Дејан Јонев.

Он истиче и када би требало да се, након мјесец дана овакве ситуације, стање са вирусним инфекцијама напокон стиша.

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Према ријечима др Јонева, већ готово мјесец дана највише се јављају пацијенти са стомачним вирусом, а који, поред упорне столице неријетко имају и нагон за повраћањем.

"Већ готово мјесец дана имам највише пацијената са стомачним вирусом. Најчешћи симптоми су мучнина, малаксалост, главобоља, бол у мишићима и зглобовима, као и бол у стомаку који пролази након столице, а затим се поново јавља. Било је пацијената који су, уз наведене симптоме, упорно повраћали дан и по до два, док је трећа, уједно и најрјеђа варијанта, укључивала течне столице", прича на почетку др Јонев.

Како додаје саговорник портала ''Телеграф.рс'', овакво стање код пацијената, показало се до сада, траје обично неколико дана.

"Многи пацијенти су се жалили на субјективни осјећај врућине у глави, али када измјере температуру, ње заправо нема. Висока температура, и до 40 степени, јављала се изузетно ријетко и то углавном код пацијената са мјешовитом вирусном инфекцијом. Они су, поред стомачног, имали и респираторни вирус који захвата горње дисајне путеве, што подразумијева запушен нос, гребање у грлу и кашаљ", додаје доктор.

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Инфекција претежно погађа, наводи даље доктор, дјецу школског и предшколског узраста, док је тренутно велики проблем тај што се вирус врло лако преноси.

"Вирус се веома лако преноси, посебно у затвореним колективима попут школа и вртића, гдје се просторије слабије провјетравају. Због те лаке преносивости, већ мјесец дана имамо епидемију ове инфекције. Карактеристично је да, након што се дијете разболи, убрзо буду заражени и сви остали укућани, па су тако обухваћене све генерације", истиче педијатар Јонев.

Пошто се дешава да се вирус пренесе на све чланове породице, па и на старије људе, упитали смо доктора и како на њих утиче ова ситуација.

"Оваква ситуација може бити посебно ризична за старије особе и хроничне болеснике. Усљед упорног повраћања и течних столица брзо долази до исцрпљивања организма, што додатно слаби имунитет онима којима је здравље већ нарушено", каже педијатар.

Док се тренутна вирусолошка ситуација не стиша, пацијентима се, додаје педијатар, препоручује унос веће количине течности и редовно узимање пробиотика.

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"Пробиотици се савјетују чак и када пацијент нема проблем са столицом, јер се око 70 одсто антитијела налази у дигестивном тракту. Уносом добрих бактерија чувамо имунитет и помажемо организму да се боље одбрани. У случају упорног повраћања, прописују се антиеметици, лијекови који смањују нагон за повраћањем", говори даље педијатар.

Како каже даље, појава оваквих инфекција је очекивана у ово доба године, нарочито због промјена времена и чињенице да је неуобичајено топло, али да нас ускоро очекују повољнији услови.

"Надолазеће захлађење неће погодовати вирусима. Ипак, у посљедњих неколико дана примјећујем да епидемија полако јењава и смањује се број пацијената са овим тегобама, те се надам да ће убрзо потпуно престати", закључује на крају разговора педијатар Дејан Јонев.

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Тагови :

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