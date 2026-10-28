Нови детаљи напада у Београду: Нападач депортован из Њемачке

Аутор:АТВ редакција
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Због радикалних исламистичких објава на друштвеним мрежама, младић који је ноћас извршио терористички напад испред амбасаде Израела у Београду, депортован је из Њемачке.
Он је, како се сумња, из Шапца, преноси "Блиц".
Србија
Нападач узвикивао Алаху акбар: Тужилаштво о нападу испред Амбасаде Израела у Београду
Потпредсједник Владе и министар унутрашњих послова у техничком мандату Ивица Дачић изјавио је да је ноћас, 15 минута послије поноћи, у Београду "изведен терористички напад на припадника Жандармерије који је обезбјеђивао амбасаду Израела, након чега је наложено подизање нивоа безбједносне пријетње од тероризма на највиши степен и појачавање присуства полиције на кључним локацијама".
"Једно малољетно лице, за сада неутврђеног идентитета, за које се основано сумња да је из Шапца, уз повике Алаху акбар насрнуло је на припадника Жандармерије и напало га са два ножа. Иако његов идентитет још није утврђен, наша служба га је пратила и познато је да је био присталица Исламске државе. На свом Инстаграм профилу је држао црну заставу и знак Исламске државе", рекао је Дачић, саопштено је јутрос из Министарства унутрашњих послова (МУП).
Према незваничним информацијама, младић који је извршио терористички напад у Београду је малољетан.
Како "Блиц" сазнаје, нападач је, по свему судећи, дјеловао самостално. Дачић је додао да је припадник Жандармерије у самоодбрани ликвидирао нападача, али да је том приликом и сам лакше повријеђен, односно задобио посјекотину на лицу од ножа којим је нападнут.
"Истрага је у току и сви детаљи биће познати већ током ноћи. Имајући у виду да се терористички напад догодио на нашој територији, као министар унутрашњих послова који је за то надлежан, подигао сам ниво опасности од тероризма на највиши могући ниво, односно на црвени степен", објаснио је Дачић.
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Прецизирао је да то подразумијева појачану контролу и присуство полицијских снага на локацијама од посебног безбједносног значаја, укључујући инфраструктурне објекте и мјеста на којима се окупља већи број грађана.
"Још једном желим да поновим да је у терористичком нападу који је ноћас изведен лакше повријеђен припадник Жандармерије који је обезбјеђивао амбасаду Израела и који је ликвидирао нападача. Иако његов идентитет још није утврђен, наша служба га је пратила и познато је да је био присталица Исламске државе. На свом Инстаграм профилу држао је црну заставу и знак Исламске државе", казао је Дачић.
Он је додао да је заједно са директором полиције, генералом Драганом Васиљевићем, обишао повријеђеног припадника Жандармерије, који се добро осјећа и који ће још данас бити пуштен кући.
Више јавно тужилаштво у Београду саопштило је данас да је дежурни тужилац тог тужилаштва обавио увиђај на лицу мјеста гдје је, како пише у саопштењу, "прошле ноћи око 00:15 испред амбасаде Израела нападнут полицијски службеник београдског одреда Жандармерије Д.С, који је обезбјеђивао амбасаду".
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Он је додао да је заједно са директором полиције, генералом Драганом Васиљевићем, обишао повријеђеног припадника Жандармерије, који се добро осјећа и који ће још данас бити пуштен кући.
"Након тога је Д.С. извадио службено оружје и испалио неколико пројектила у нападача и усмртио га на лицу мјеста. Д.С. је констатована повреда у виду посјекотине лијевог образа. Након увиђаја утврђено је да је употреба службеног ватреног оружја била оправдана у самоодбрани, а рад на утврђивању свих околности овог догађаја се наставља", пише у саопштењу.
Подсјетимо, ово је други покушај терористичког напада на амбасаду Израела у само двије године.
Први се догодио 29. јуна 2024. године када је Милош Жујовић, чије је вјерско име Салахудин, самостријелом погодио припадника Жандармерије Милоша Јевремовића (34) у врат испред Амбасаде Израела у Београду, а код себе је имао и нож.
Рањени припадник Жандармерије на дужности је у самоодбрани употријебио оружје и савладао нападача који је од посљедица рањавања преминуо.
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