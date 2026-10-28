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Мртва риба плута Врбасом, инспекција на терену

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28.10.2026 12:47

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Мртва риба у Врбасу.
Фото: Screenshot/Facebook

У близини Клинике за психијатрију у Бањалуци уочена је угинула риба, а надлежне инспекцијске службе изашле су на терен и извршиле узорковање угинулих јединки.

Узрок угинућа за сада није познат, а више информација очекује се након израде екотоксиколошког извјештаја.

Угинула риба у Врбасу код психијатријске клинике, чека се извјештај

На овај проблем на друштвеним мрежама указао је одборник у Скупштини града Бањалука Игор Мандић, који је позвао надлежне инспекцијске органе и Институт за јавно здравство да узоркују воду и утврде разлоге угинућа рибе.

"О заштити Врбаса, потреби за колекторима и пречишћивачима отпадних вода прича се, а не ради ништа годинама. Овај и овакав Врбас Бањалуку снабдијева водом и заштита Врбаса и његових притока мора бити приоритет", навео је Мандић.

На случај су реаговали и из Центра за животну средину, одакле су саопштили да је инспекција изашла на терен и узорковала угинуле јединке.

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Како су навели, још нема информација о размјерама угинућа, односно о броју угинулих јединки и врстама риба које су страдале. Због тога се очекује екотоксиколошки извјештај који би требало да пружи више информација о овом случају.

Из Центра за животну средину упозоравају да је Врбас изложен бројним притисцима, од испуштања непречишћених отпадних вода и суша до утицаја хидроелектрана, нарушавања ријечних обала, радова у кориту и експлоатације шљунка.

"Сви ови утицаји доводе до значајног опадања квалитета воде и станишта за велики број врста, не само рибе, тако да нас овакви и слични поводи не смију шокирати, већ служити као позив на акцију, након деценија недјеловања и занемаривања", поручили су из Центра.

Узрок угинућа рибе још није утврђен, а резултати анализа требало би да покажу да ли је ријеч о загађењу воде или неком другом узроку.

(МОНДО)

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Врбас

Риба

Помор рибе

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