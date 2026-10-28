Ове улице у Бањалуци сутра остају без струје

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Фото: АТВ

Због радова сутра више бањалучких улица и насеља неће имати електричну енергију.

Због радова планирана су сљедећа искључења електричне енергије: Од 8.00 - 14.00 часова - дијелови насеља: Бронзани Мајдан, Суботица, Мелина, Мирчићи, Перван и Голеши; Од 9.00 - 12.00 часова - дијелови улица: Академика Милана Васића, Манастира Грачаница, Милице Стојадиновић Српкиње, Српских добровољаца, Српских устаника, Стевана Булајића, Високих Дечана, Богојављенска, Брусина, Ђакона Авакума, Хиландарска, Јована Стерије Поповића, Јурија Гагарина, Мирослава Антића, Приточка, Радничка, Унска, Византијска, Зелена долина, Слатинска, Родољуба Чолаковића и Данила Бате Стојковића, те насеља Пријечани; Од 9.30 - 13.00 часова - дијелови улица: Бранка Кошчице (бр. 50), Душана Диљевића, Милана Бранковића, Омладинска, Зорана Торбице и Јасмира Малчића. Економија Хитно повлачење са тржишта: Ако сте купили ово, одмах вратите

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