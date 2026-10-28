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Тајна наших предака: Народно вјеровање за новац у кући

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28.10.2026 09:08

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Врата на кући.
Фото: Pexels/Xavier Messina:

Кућни праг у народној традицији није био само дио улаза, већ граница између спољног свијета и породичног огњишта.

Зато су наши преци водили рачуна шта се на њему оставља, а једна свакодневна намирница сматрала се симболом заштите, стабилности и благостања.

Ријеч је о соли, која је некада била драгоцјена и пажљиво чувана. У појединим крајевима домаћини су остављали мали прстохват соли близу кућног прага или испод отирача.

Вјеровало се да она штити кућу и помаже укућанима да сачувају оно што су стекли. Со, наравно, не може привући новац нити ријешити финансијске проблеме, али је овај обичај носио важну симболичну поруку о домаћинском односу према животу.

Зашто је праг био толико важан?

У народним вјеровањима праг је представљао мјесто преко којег у дом улазе људи, вијести, прилике, али и невоље. Због тога се на њему није сједило, нису се преко њега додавали предмети, а посебна пажња посвећивала се његовој чистоћи.

Неред, поломљене ствари и нагомилана обућа на улазу повезивали су се са застојем и губитком благостања. Уредан праг, са друге стране, био је знак да породица брине о свом дому и ономе што посједује.

И новчић се остављао испод отирача

Уз со се често помињао и мали новчић. Остављао се испод прага или отирача као симбол финансијске сигурности и жеље да новац остане у кући.

Ни овај предмет није сматран чаробним извором богатства, већ свакодневним подсјетником да новац треба пажљиво чувати, планирати и трошити.

У близини врата држали су се и букети нане, жалфије или пелина. Њихов мирис уносио је осјећај свјежине, док им је традиција приписивала заштитно значење.

Најкориснији дио старог обичаја нема везе са магијом. Чист, свијетао и уредан улаз може учинити да се у дому осјећамо пријатније и организованије. Благостање ипак не долази од прстохвата соли, већ од рада, одговорности и одлука које свакодневно доносимо.

(Она.рс)

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Тагови :

народно вјеровање

обичаји

вјеровања и обичаји

народни обичаји

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