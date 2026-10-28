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Већина људи људи погрешно кува јаја

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28.10.2026 13:41

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Кувана јаја
Фото: Fino Tereno/Pexels

За кување јаја постоје различити савјети, а један од њих каже да воду треба оставити да кључа пет минута, па склонити лонац са шпорета и сачекати да се јаја доврше.

Међутим, тако жуманце може да остане недовољно кувано, док бјеланце већ буде готово.

Мери Френсис Кенеди Фишер, позната америчка ауторка књига о храни и кувању, писала је и о томе како се јаја кувају да би била баш по укусу.

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Издвојила је двије методе за припрему куваних јаја, али и једну ману коју треба имати на уму.

Два начина да скувате јаја

Први начин почиње хладном водом, а други загријавањем јаја заједно са водом. Код оба је важно да знате којим редом иду кораци, јер од тога зависи крајњи резултат.

Прво ставите јаја у хладну воду.

Овај метод је једноставна, али је важно да се држите редослиједа припреме. Јаја прелијте хладном водом, а затим их ставите у кључалу воду. Ринглу подесите на средњу јачину и оставите јаја да се кувају до жељене тврдоће.

Можда дјелује да ће овако припремљена јаја захтевати више времена, али кување не мора да траје дуже него када их стављате директно у кључалу воду.

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Друга метода почиње хладном водом у лонцу.

Код другог начина јаја ставите у лонац, прелијте их хладном водом и загријавајте све заједно. Чим вода прокључа, склоните лонац са шпорета.

Ова метода не захтијева да посебно загријавате воду прије него што убаците јаја. Ипак, имајте на уму да само кључање воде не значи нужно да је и жуманце потпуно кувано, па резултат зависи и од величине јаја и времена које проведу у врућој води.

Једина мана коју је тешко занемарити

Мери је у својим записима навела и недостатак овакве припреме. Иако јаја могу да буду лијепо кувана, љуска се понекад теже скида, па чишћење може да потраје дуже него што бисте жељели.

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Иако се љуска можда неће скинути из прве, то није разлог да одустанете од ових метода. Испробајте их и сами па видите који вам начин више одговара.

Најважније је да јаја буду скувана баш онако како волите, са жуманцетом које није ни премекано ни претврдо, преноси "Крстарица".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

јаја

кувана јаја

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