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Тродневна жалост у Шпанији због жељезничке несреће

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29.10.2026 09:50

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Тродневна жалост у Шпанији због жељезничке несреће
Фото: Tanjug / AP / Manu Fernandez

У Шпанији је данас почела тродневна жалост због жељезничке несреће у Урди, у којој је погинуло најмање 68 људи, док је најмање 180 повријеђено.

Градске скупштине широм земље одале су почаст жртвама минутом ћутања у 20 часова, док се потрага и спасавање на мјесту несреће настављају, пренио је РТВЕ.

Почаст је одата у Мадриду, Каталонији, Андалузији, Кастиљи и Леону, Астурији, на Канарским острвима, у Кантабрији, Арагону и другим дијеловима земље, на иницијативу Шпанске федерације општина и покрајина.

Власти не искључују могућност да број жртава порасте током премјештања уништених вагона. Градоначелник Урде Мануел Галан изразио је саучешће породицама погинулих и пожелио брз опоравак повријеђенима, истичући значај сарадње свих надлежних служби.

Судар-возови-Шпанија

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Саслушан радник који је регулисао саобраћај у тренутку катастрофалног судара

Истовремено, око 1.500 људи окупило се испред Министарства саобраћаја захтијевајући одговорност за несрећу. Демонстранти су вријеђали министра саобраћаја Оскара Пуентеа и премијера Педра Санчеза, а скуп је протекао без инцидената уз појачано обезбјеђење.

У више градова грађани и званичници присјетили су се и ранијих жељезничких трагедија у Шпанији, укључујући несрећу у Адамузу, у којој је прије десет мјесеци погинуло 46 људи.

Градске скупштине широм земље одале су почаст жртвама минутом ћутања у 20 часова, док се потрага и спасавање на мјесту несреће настављају, пренио је РТВЕ. Почаст је одата у Мадриду, Каталонији, Андалузији, Кастиљи и Леону, Астурији, на Канарским острвима, у Кантабрији, Арагону и другим дијеловима земље, на иницијативу Шпанске федерације општина и покрајина.

Власти не искључују могућност да број жртава порасте током премјештања уништених вагона. Градоначелник Урде Мануел Галан изразио је саучешће породицама погинулих и пожелио брз опоравак повријеђенима, истичући значај сарадње свих надлежних служби.

Истовремено, око 1.500 људи окупило се испред Министарства саобраћаја захтијевајући одговорност за несрећу. Демонстранти су вријеђали министра саобраћаја Оскара Пуентеа и премијера Педра Санчеза, а скуп је протекао без инцидената уз појачано обезбјеђење.

У више градова грађани и званичници присјетили су се и ранијих жељезничких трагедија у Шпанији, укључујући несрећу у Адамузу, у којој је прије десет мјесеци погинуло 46 људи.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Шпанија

жељезничка несрећа

Судар возова

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