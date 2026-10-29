Тродневна жалост у Шпанији због жељезничке несреће

Аутор:АТВ редакција
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У Шпанији је данас почела тродневна жалост због жељезничке несреће у Урди, у којој је погинуло најмање 68 људи, док је најмање 180 повријеђено.
Градске скупштине широм земље одале су почаст жртвама минутом ћутања у 20 часова, док се потрага и спасавање на мјесту несреће настављају, пренио је РТВЕ.
Почаст је одата у Мадриду, Каталонији, Андалузији, Кастиљи и Леону, Астурији, на Канарским острвима, у Кантабрији, Арагону и другим дијеловима земље, на иницијативу Шпанске федерације општина и покрајина.
Власти не искључују могућност да број жртава порасте током премјештања уништених вагона. Градоначелник Урде Мануел Галан изразио је саучешће породицама погинулих и пожелио брз опоравак повријеђенима, истичући значај сарадње свих надлежних служби.
Свијет
Саслушан радник који је регулисао саобраћај у тренутку катастрофалног судара
Истовремено, око 1.500 људи окупило се испред Министарства саобраћаја захтијевајући одговорност за несрећу. Демонстранти су вријеђали министра саобраћаја Оскара Пуентеа и премијера Педра Санчеза, а скуп је протекао без инцидената уз појачано обезбјеђење.
У више градова грађани и званичници присјетили су се и ранијих жељезничких трагедија у Шпанији, укључујући несрећу у Адамузу, у којој је прије десет мјесеци погинуло 46 људи.
Градске скупштине широм земље одале су почаст жртвама минутом ћутања у 20 часова, док се потрага и спасавање на мјесту несреће настављају, пренио је РТВЕ. Почаст је одата у Мадриду, Каталонији, Андалузији, Кастиљи и Леону, Астурији, на Канарским острвима, у Кантабрији, Арагону и другим дијеловима земље, на иницијативу Шпанске федерације општина и покрајина.
Власти не искључују могућност да број жртава порасте током премјештања уништених вагона. Градоначелник Урде Мануел Галан изразио је саучешће породицама погинулих и пожелио брз опоравак повријеђенима, истичући значај сарадње свих надлежних служби.
Истовремено, око 1.500 људи окупило се испред Министарства саобраћаја захтијевајући одговорност за несрећу. Демонстранти су вријеђали министра саобраћаја Оскара Пуентеа и премијера Педра Санчеза, а скуп је протекао без инцидената уз појачано обезбјеђење.
У више градова грађани и званичници присјетили су се и ранијих жељезничких трагедија у Шпанији, укључујући несрећу у Адамузу, у којој је прије десет мјесеци погинуло 46 људи.
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