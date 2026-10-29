Аутор:АТВ редакција
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Саслушање је обављено у оквиру истраге коју води Комисија за истрагу жељезничких несрећа (ЦИАФ), а припадници Цивилне гарде помажу стручњацима комисије у утврђивању узрока несреће, преноси РТВЕ.
Главни тужилац Кастиље-Ла Манче Емилио Мануел Фернандес Гарсија и дежурна тужитељка из Оргаса изашли су на мјесто несреће, где учествују у раду судске комисије која координира поступак.
Дежурна тужитељка затражила је спровођење више истражних радњи, које је одобрила судија задужена за случај, како би се утврдио узрок несреће.
Министар саобраћаја и одрживе мобилности Оскар Пуенте оцијенио је као "необјашњиву" одлуку контролног центра Адифа на станици Аточа да одобри наставак вожње возу АВЕ, иако је систем приказивао црвено упозорење да се воз Ирyо испред њега налази на колосјеку.
Пуенте је новинарима у контролном центру Аточа рекао да је радник који је одобрио наставак вожње идентификован и да ће бити обухваћен истрагом.
"Нисмо разговарали са њим, имајући у виду озбиљност догађаја и одговорности које из њега могу проистећи", рекао је он.
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Опозициона странка Вокс поднијела је кривичну пријаву против одговорних у Адифу због нехата са смртним исходом и других кривичних дјела из нехата, посебно наводећи радника у контролном центру и његове надређене који су одобрили наставак саобраћаја након квара система ЛЗБ, који служи за аутоматску контролу и заштиту жељезничког саобраћаја.
Вокс је затражио и мјере за очување доказа како би се спречило њихово уништавање, оштећење или замјена и омогућило њихово коришћење у истрази.
Организација Манос Лимпиас поднијела је засебну пријаву суду у Оргазу против Адифа, као и компанија Ирyо и Ренфе, али и против одговорних руководилаца и особа задужених за надзор, одржавање и управљање возовима и жељезничком инфраструктуром, чија одговорност буде утврђена током истраге.
У пријави се наводи да би у случају могло да буде ријечи о кривичним дјелима против безбједности саобраћаја, као и о тешком нехату са посљедицама по здравље и живот људи.
Организација је затражила од ЦИАФ-а да суду достави комплетну копију прелиминарног или коначног извјештаја о узроцима несреће, као и да Адиф, Ренфе и Ирyо доставе документацију о одржавању, техничким прегледима и инцидентима у вези са возом који је учествовао у несрећи за посљедњих пет година.
Затражено је и да судски вјештак и полиција саслушају индустријског инжењера Хуана Франка о раније утврђеним проблемима у систему одржавања, као и да суд ангажује независног стручњака за техничку анализу оштећених возова и жељезничке инфраструктуре.
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Према прелиминарним информацијама, до несреће је дошло због људске грешке.
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