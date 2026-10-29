Не заборавите кишобран код куће: Ево шта нас чека

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској и ФБиХ данас се очекује промјенљиво до претежно облачно вријеме уз сунчане интервале, а понегдје је могућа пролазна слаба киша.
Максимална температура ваздуха износиће од 11 до 16, на југу до 18, у вишим предјелима од седам степени Целзијусових, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Вјетар слаб до умјерен, увече на западу и појачан, сјеверних смјерова. На југу вјетровито, уз јаку буру.
Овог јутра преовладава претежно облачно вријеме, локално на сјевероистоку било је слабе кише, а у Херцеговини и на југозападу је умјерено облачно, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.
Температура ваздуха у 7.00 часова: Дрвар и Шипово нула степени, Бањалука и Бјелашница један, Мркоњић Град и Јајце два, Приједор, Бугојно, Ливно и Сански Мост три, Нови Град, Хан Пијесак и Чемерно четири, Добој, Бихаћ и Иван седло пет, Соколац, Тузла и Зеница шест, Сребреница седам, Билећа, Вишеград и Сарајево осам, Бијељина, Фоча, Градачац и Зворник девет, Требиње 11, Неум 13, а Мостар 16 степени Целзијусових.
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