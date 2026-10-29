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Жељко Митровић: Они који долазе, ако Бог да, наставиће чувати створено

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29.10.2026 08:06

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Жељко Митровић у плавој мајици сједи у студију и у рукама држи оловку.
Фото: Željko Mitrović/ YouTube

Власник и директор Пинк Медиа Групе, Жељко Митровић, изазвао је велику пажњу новом објавом на друштвеној мрежи Инстаграму.

Митровић често организује хуманитарне акције, а сада је са својим пратиоцима подијелио објаву уз поруку о пролазности, губицима, промјенама и вриједности свега што људи стварају.

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Кроз поређење дома са животом, Митровић је указао на то да вриједност не чине само зидови и оно што је видљиво, већ и атмосфера, успомене, гласови укућана и тајне које сваки дом чува.

"Као што кућа нису само зидови већ и топлина, атмосфера, гласови укућана и тајне које сваки дом чува, тако и све оно што припада вишим силама - пролазност, нестајање, губици и дубоке промјене има за свог природног ривала који, баш у инат, све што дише и мирише на живот претвара у нешто трајно, опипљиво, стварно и живо. Макар док смо ту. А они који долазе, ако Бог да, наставиће, бар привремено, да чувају и одржавају оно што је створено", навео је Жељко Митровић у објави.

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Подсјетимо, породица Вукић из Мрамора са седморо дјеце, суочавала се са великим проблемима, када је отац због здравствених проблема остао без могућности да ради и обезбиједи породицу.

Овој породици Жељко Митровић је уручио новчану помоћ од пола милиона динара и поклоне, како би им барем мало олакшао живот и улепшао свакодневицу.

(Телеграф)

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Таг :

Жељко Митровић

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