Крај за омиљени напитак младих: Хрватска уводи строгу забрану за дјецу

Аутор:АТВ редакција
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Министарство здравља Хрватске покренуло је процедуру за доношење Закона о ограничавању употребе енергетских пића и сличних производа за особе млађе од 18 година.
Овај пропис чини јединствен пакет мјера са Законом о угоститељској дјелатности, који је у другом саборском читању и забрањује послуживање ових напитака малољетницима у угоститељским објектима, док им продаја у трговинама није дозвољена од јуна ове године.
Министарка здравља Ирена Хрстић истакла је да енергетска пића нису безазлена и да њихови ефекти могу бити знатно израженији код дјеце у развоју. Како је навела, приједлог закона иде даље од пуких упозорења на амбалажи и претвара начела превенције у конкретне обавезе, утврђујући одговорност свих који пласирају ове производе на тржиште, у циљу заштите дјеце и подршке родитељима.
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Висок садржај кофеина, других стимуланса и шећера негативно утиче на кардиоваскуларни и нервни систем, као и на психичко здравље дјеце. Упркос постојећим обавезним упозорењима да се ова пића не препоручују дјеци, трудницама и дојиљама, подаци Хрватског завода за јавно здравство (ХЗЈЗ) указују на велику заступљеност међу ученицима, при чему појединци попију 750 милилитара или више у једној прилици.
Нацртом је дефинисано да се енергетским пићем сматра сваки напитак са више од 150 милиграма кофеина по литру, без обзира на извор, док су из ове категорије изузети кафа, чај и производи од какаоа. Забрана куповине за малољетнике обухватиће и све сродне производе који по саставу или физиолошком дјејству одговарају енергетским пићима, независно од облика у ком се продају или користе.
Мјера се не односи само на продајна мјеста:
Оглашавање усмјерено према малољетној публици биће забрањено.
У школама и дјечијим установама потпуно се забрањује свако рекламирање и истицање ових производа.
Образовно-васпитне установе имаће задатак да у превентивним програмима промовишу информације о њиховој штетности и прате утицај на здравље.
Кључну стручну улогу преузима ХЗЈЗ, који ће формирати регистар обавезан за све дистрибутере и произвођаче, процјењивати ниво здравственог ризика за малољетнике и дефинисати шта се сматра сродним производом. На основу тих процјена, Завод ће моћи да издаје наредбе о привременој забрани ради брзе реакције на нове ризике.
Образац законодавних активности просјеђен је Канцеларији за законодавство Владе како би ушао на списак аката ван плана за 2026. годину. Сљедећи кораци су јавна расправа путем е-Савјетовања, објава самог Нацрта приједлога закона, док је упућивање у процедуру Владе предвиђено до краја ове године, преноси Дневно.
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