Почиње с радом стари гранични прелаз у Градишци

Аутор:АТВ редакција
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Стари гранични прелаз Градишка – Стара Градишка биће поново отворен за саобраћај данас, 29. октобра, у 14 сати, према информацијама којима располаже БИХАМК.
Поновно отварање требало би допринијети растерећењу саобраћаја и олакшати прелазак границе између Босне и Херцеговине и Хрватске, посебно због појачаног саобраћаја који се очекује од петка, уочи празника Свих светих.
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Из БИХАМК-а су позвали возаче да прате извјештаје о стању на путевима и користе камере доступне на њиховој званичној веб страници како би лакше планирали путовања, преноси "Радиосарајево".
Подсјетимо, стари гранични прелаз затворен је 19. маја 2026. године након оштећења мостовске конструкције, односно урушавања дијела заштитне ограде на старом мосту преко ријеке Саве.
Због тога је саобраћај преусмјерен на нови гранични прелаз Градишка – Нови мост – Горњи Варош. У међувремену су изведени радови на санацији прилазне инфраструктуре, асфалтирани су надвожњак, паркинг и приступни путеви, а испитана је и носивост моста.
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Према ранијим информацијама, преко старог прелаза моћи ће саобраћати путничка возила, аутобуси и теретна возила носивости до 20 тона, односно празни камиони.
Поновно отварање требало би олакшати прелазак границе и смањити притисак на нови гранични прелаз, нарочито у данима појачаног саобраћаја.
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