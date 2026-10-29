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"Безбједност саобраћаја један од друштвених приоритета"

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29.10.2026 10:45

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У сједишту Владе Републике Српске у Бањалуци одржава се 15. Међународна конференција "Безбједност саобраћаја у локалној заједници".
Фото: АТВ

У сједишту Владе Републике Српске у Бањалуци одржава се 15. Међународна конференција "Безбједност саобраћаја у локалној заједници".

Министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић истакао је да институције и друштвене инстанце требају да учине све што је у њиховој моћи с циљем подизања безбједности саобраћаја и смањења броја погинулих и повријеђених на путевима.

"Безбједност саобраћаја је један од друштвених приоритета, посебно указујући на значај едукације дјеце - од предшколског узраста, преко школског периода, до времена за полагање возачких испита. Мора да постоји ефикасна сарадња свих фактора у смислу подизања нивоа безбједности саобраћаја у Српској", изјавио је Стевановић.

Додаје да је у свему томе битан чинилац Министарство унутрашњих послова, чији припадници контролишу учеснике у саобраћају.

"Резултати на плану подизања безбједности саобраћаја из ове године у односу на прошлу охрабрују. Међутим, то нам не даје за право да се опустимо, већ би требало да нас натјера да доносимо одговарајуће критеријуме и правимо бољу атмосферу како би резултати у вези са подизањем безбједности саобраћаја били све бољи", рекао је Стевановић.

На 15. Међународној конференцији "Безбједност саобраћаја у локалној заједници" биће представљени научни и стручни радови аутора из Републике Српске и иностранства.

У оквиру конференције биће организоване и панел-дискусије, радионице за представнике јединица локалне самоуправе, те приказани примјери добре праксе.

Конференцији, која се одржава у сједишту Владе Републике Српске, присуствују представници агенција за безбједност саобраћаја из окружења, бројни стручњаци из Српске и иностранства, те представници јединица локалне самоуправе.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Безбједност саобраћаја

саобраћај

Зоран Стевановић

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