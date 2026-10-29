Опсадно стање због суђења за убиство Славише Крунића!

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Под великим мјерама обезбјеђења у Врховном суду Републике Српске данас су, у трећем степену, изведене жалбе на пресуду у случају убиства власника ”Сектор секјуритија” Славише Крунића и његовог тјелохранитеља Жарка Павловића.
Жалбу су уложили одбрана оптужених Бенедија Ђукановића и Емилија Балде, који су неправоснажно осуђени на 40, односно 25 година година затвора.
О каквим се безбједносним мјерама радило најбоље свједочи чињеница да је Алеја Светог Саве у Бањалуци била потпуно блокирана за саобраћај док оптужени нису спроведени у судницу.
О свему се огласила и Судска полиција Републике Српске, наводећи да су спровођење оптужених спровела Интервентне јединице Судске полиције, заједно са полицијским службеницима Окружног центра Судске полиције Бањалука и уз подршку Јединице Жандармерије МУП-а Републике Српске и ПУ Бањалука.
”Уз претходно припремљен план спровођења и обезбјеђења, из Казнено-поправног завода Бањалука на рочиште у трећестепеном кривичном поступку, у Врховни суд су доведени Б. Ђ. и Е. Б. оптужени за кривично дјело тешко убиство из члана 125. став 2. КЗРС. Након рочишта у овом кривичном предмету, лица су спроведена назад у КПЗ Бањалука”, саопштила је Судска полиција, наводећи да су све активности су реализоване уз највише мјере безбједности.
Зашто браниоци сматрају да Крунићево убиство није расвијетљено читајта на порталу www.atvbl.rs од 18 часова.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
13
25
13
21
13
18
13
13
13
09
Тренутно на програму