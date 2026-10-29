Logo

Опсадно стање због суђења за убиство Славише Крунића!

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
29.10.2026 11:35

Коментари:

0
Емилио Балдо и Бенеди Ђукановић
Фото: Судска полиција Републике Српске

Под великим мјерама обезбјеђења у Врховном суду Републике Српске данас су, у трећем степену, изведене жалбе на пресуду у случају убиства власника ”Сектор секјуритија” Славише Крунића и његовог тјелохранитеља Жарка Павловића.

Жалбу су уложили одбрана оптужених Бенедија Ђукановића и Емилија Балде, који су неправоснажно осуђени на 40, односно 25 година година затвора.

О каквим се безбједносним мјерама радило најбоље свједочи чињеница да је Алеја Светог Саве у Бањалуци била потпуно блокирана за саобраћај док оптужени нису спроведени у судницу.

О свему се огласила и Судска полиција Републике Српске, наводећи да су спровођење оптужених спровела Интервентне јединице Судске полиције, заједно са полицијским службеницима Окружног центра Судске полиције Бањалука и уз подршку Јединице Жандармерије МУП-а Републике Српске и ПУ Бањалука.

”Уз претходно припремљен план спровођења и обезбјеђења, из Казнено-поправног завода Бањалука на рочиште у трећестепеном кривичном поступку, у Врховни суд су доведени Б. Ђ. и Е. Б. оптужени за кривично д‌јело тешко убиство из члана 125. став 2. КЗРС. Након рочишта у овом кривичном предмету, лица су спроведена назад у КПЗ Бањалука”, саопштила је Судска полиција, наводећи да су све активности су реализоване уз највише мјере безбједности.

Зашто браниоци сматрају да Крунићево убиство није расвијетљено читајта на порталу www.atvbl.rs од 18 часова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Славиша Крунић

Славиша Крунић пресуда

Benedi Đukanović

Emilio Baldo

Врховни суд Републике Српске

Судска полиција РС

појачане мјере безбједности

Коментари (0)

Више из рубрике

Хапшење у Бијељини, пронађено више од килу кокаина

Хроника

Хапшење у Бијељини, пронађено више од килу кокаина

1 ч

0
шака рука прсти песница

Хроника

Масовна макљажа у Требињу, има повријеђених

2 ч

0
Ухапшени у акцији ”Терминал” спроведени у ОЈТ

Хроника

Ухапшеним полицајцима из Градишке одређен притвор

2 ч

0
Новац

Хроника

Писао себи радне сате кад није био на послу и наплатио

3 ч

2

  • Најновије

  • Најчитаније

13

25

Смијењени уредници у Информативном програму РТС-а

13

21

Шта је исплативије - стан или кућа? За цијену од 40 квадрата можете добити кућу

13

18

Више бањалучких улица тренутно без гријања

13

13

Вучић најавио промјене у СНС-у: Схватили смо своје грешке

13

09

Зима стиже раније него што се очекивало? Спремите се за снијег

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима