Масовна макљажа у Требињу, има повријеђених

Аутор:АТВ редакција
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Требињска полиција лишила је слободе лица иницијала Р.Ј., Н.К., З.П., Г.Р. и С.Р. због почињених више кривичних дјела.
Наведени су ухапшени након пријаве да је на подручју Требиња дошло до физичког обрачуна пет лица, приликом чега су четири особе задобиле тјелесне повреде.
О догађају је обавијештено Окружно јавно тужилаштво у Требињу које је наложило да се предузму све мјере и радње на документовању кривичних дјела.
Према налогу Тужилаштва, документују се кривична дјела "Тјелесна повреда" и "Угрожавање сигурности" против лица иницијала Р.Ј., затим "Тјелесна повреда" и "Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја" против лица иницијала Н.К., као и кривично дјело "Тјелесна повреда" против лица иницијала З.П., С.Р. и Г.Р.
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