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Масовна макљажа у Требињу, има повријеђених

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29.10.2026 10:37

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Фото: Pexel/ Kindel Media

Требињска полиција лишила је слободе лица иницијала Р.Ј., Н.К., З.П., Г.Р. и С.Р. због почињених више кривичних дјела.

Наведени су ухапшени након пријаве да је на подручју Требиња дошло до физичког обрачуна пет лица, приликом чега су четири особе задобиле тјелесне повреде.

О догађају је обавијештено Окружно јавно тужилаштво у Требињу које је наложило да се предузму све мјере и радње на документовању кривичних дјела.

Према налогу Тужилаштва, документују се кривична дјела "Тјелесна повреда" и "Угрожавање сигурности" против лица иницијала Р.Ј., затим "Тјелесна повреда" и "Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја" против лица иницијала Н.К., као и кривично дјело "Тјелесна повреда" против лица иницијала З.П., С.Р. и Г.Р.

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Тагови :

Требиње

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ОЈТ Требиње

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