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Кажњена Јелена Тривић и њена странка

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29.10.2026 11:26

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Кажњена Јелена Тривић и њена странка
Фото: Facebook/Jelena Trivić

Централна изборна комисија /ЦИК/ БиХ казнила је данас Народни фронт са 3.500 КМ због злоупотребе дјеце у политичке сврхе јер је кандидат ове странке Јелена Тривић објавила видео приликом посјете једној породици, а на снимку се виде дјеца.

Тривићева је кажњена са 4.000 КМ.

За злоупотребу дјеце кажњен је и ХДЗ кажњен са 4.500 КМ јер је ова странка објавила видео на којем се виде дјеца која машу страначким заставама.

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Уједињена Српска добила је казну од 5.500 КМ јер је утврђено да је кандидат ове странке Бојан Випотник објавом на друштвеним мрежама злоупотријебио ресурсе, те злоупотријебио дјецу у политичке сврхе.

Казну од 4.000 КМ добио је и Випотник јер је објавио видео на којем су снимљене просторије у којима борави као министар, а на снимку се виде и фотографије дјеце.

Политичка партија СБиХ кажњена је са 3.000 КМ због тога што је кандидат ове странке Муамер Бандић прекршио изборну тишину, а исту новчану казну добио је и Бандић.

Коалиција ДНС-НПС Бањац-Нешић кажњена је са 7.000 КМ јер је кандидат коалиције Дарко Бањац објавио видео везан за руковођење установом у вријеме кампање.

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ЦИК је сматрао да је промовисање јавне установе стављено у функцију изборне промоције кандидата и политичког субјекта. Осим коалиције, казну од 3.000 КМ добио је и Бањац.

На данашњој сједници одбијен је захтјев Лабуристичке странке БиХ за поновно бројање гласова, с обзиром на то да је поднесен прије утврђивања резултата избора.

ЦИК је уважио жалбу политичког субјекта За правду и ред – Листа Небојше Вукановића - ПДП РС - Игор Црнадак на одлуку Општинске изборне комисије Нови Град, која је казнила ову коалицију за кршење изборне тишине, с обзиром на то да општинске изборне комисије нису надлежне за кажњавање.

Уважавањем жалбе поништена је одлука Општинске изборне комисије Нови Град, преноси "Срна".

Усвојен је и извјештај о извршењу буџета ЦИК-а за период од 1. јануара до 30. септембра ове године.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Јелена Тривић

Народни фронт

ЦИК БиХ

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