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Пијан се посвађао са пријатељем па му забио нож у раме: Ухапшен мушкарац

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29.10.2026 11:47

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Пијан се посвађао са пријатељем па му забио нож у раме: Ухапшен мушкарац
Фото: Unsplash

Убадање ножем догодило се у уторак око 17 сати у Батајници, а нападач је сам позвао полицију и пријавио се, сазнаје Телеграф.

Наиме, З. С. (49) позвао је полицију и пријавио да се посвађао са пријатељем А. Д. (52), а да га је потом убо ножем у раме у дворишту куће.

Полиција је, према сазнањима Телеграфа, на лицу места затекла обојицу мушкараца, а пронађен је и нож којим је извршено кривично дело.

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А. Д. је превезен у КБЦ Земун где му је пружена љекарска помоћ и констатоване су му лаке тјелесне повреде.

З. С. је, по довођењу у полицијску станицу у Батајници алкотестиран и утврђено је да има око два промила алкохола у крви.

Њему је одређено задржавање до 48 сати, а на терет му је стављено кривично дело лака телесна повреда.

Он ће данас бити саслушан у Трећем основном јавном тужилаштву у Београду.

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Тагови :

напад ножем

Србија

хапшење

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