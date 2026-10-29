Пијан се посвађао са пријатељем па му забио нож у раме: Ухапшен мушкарац

Аутор:АТВ редакција
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Убадање ножем догодило се у уторак око 17 сати у Батајници, а нападач је сам позвао полицију и пријавио се, сазнаје Телеграф.
Наиме, З. С. (49) позвао је полицију и пријавио да се посвађао са пријатељем А. Д. (52), а да га је потом убо ножем у раме у дворишту куће.
Полиција је, према сазнањима Телеграфа, на лицу места затекла обојицу мушкараца, а пронађен је и нож којим је извршено кривично дело.
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А. Д. је превезен у КБЦ Земун где му је пружена љекарска помоћ и констатоване су му лаке тјелесне повреде.
З. С. је, по довођењу у полицијску станицу у Батајници алкотестиран и утврђено је да има око два промила алкохола у крви.
Њему је одређено задржавање до 48 сати, а на терет му је стављено кривично дело лака телесна повреда.
Он ће данас бити саслушан у Трећем основном јавном тужилаштву у Београду.
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