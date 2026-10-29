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Требиње за 50 одсто повећава таксе за кладионице

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29.10.2026 12:58

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Требиње
Фото: ATV

Скупштина града Требиња изгласала је данас повећање комуналне таксе за кладионице са 10.000 КМ на 15.000 КМ.

У образложењу одлуке, која ће се примјењивати од 1. јануара 2027. године, наведено је да је измјена висине комуналне таксе за дјелатност клађења и коцкања у складу са опредјељењем да се игре на срећу третирају као високопрофитабилна дјелатност.

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Очекује се да ће ова одлука имати позитиван ефекат на градски буџет, повећањем прихода од комуналних такси у наредној години.

Циљ измјене је уједначавање таксене политике са реалном економском снагом обвезника на подручју Требиња, као и обезбјеђивање праведнијег и адекватнијег учешћа пословних субјеката у финансирању локалних комуналних потреба и унапређењу јавне инфраструктуре града, преносиу "Срна".

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић рекао је новинарима да се очекује да повећање ове таксе направи већи простор за улагања, прије свега у спортске инфраструктурне објекте.

Ћурић је истакао да су резултати рада у Требињу видљиви.

Скупштина је усвојила и извјештај о извршењу буџета за првих шест мјесеци према којем су укупна планирана буџетска средства за ову годину реализована у износу од 23.813.324 КМ, што представља реализацију од 35,97 одсто у односу на план.

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Укупни буџетски приходи и примици износе 23.813.324 КМ, а укупни буџетски расходи и издаци 21.843.644 и дају разлику у финансирању од 1.969.680 КМ.

Кад је ријеч о извршењу буџета Ћурић је рекао да су задовољни.

"Чињеница је да ако будемо успјели да наплатимо, прије свега велике приходе, као што је приход од ПДВ-а, ренте, трошкова уређења, продаје земље, то диктира да ли ћемо значајније улагати у инфраструктуру, у комуналне проблеме или ћемо то остављати за наредни период", навео је Ћурић.

Одборници Скупштине града Требиња усвојили су и извјештај о стању дуга и издатим гаранцијама града, као и о кориштењу буџетске резерве за овај период, те информацију о стању јавног реда и мира, криминалитета и безбједности саобраћаја.

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Одборник СДС-а у Скупштини града Милица Радовановић рекла је новинарима да на данашњој сједници није имала дискусије, "јер сматра да треба да протекне одређено вријеме да се неке ствари посложе".

На данашњој сједници Скупштине града одборници су, између осталог, усвојили више одлука које се односе на просторно планирање, уређење градског простора и располагање грађевинским земљиштем.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Требиње

кладионица

Комунална такса

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